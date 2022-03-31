https://ria.ru/20220331/ukraina-1781062415.html

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона - РИА Новости, 31.03.2022

Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что украинские войска специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:37

2022-03-31T13:37

2022-03-31T13:37

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что украинские войска специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских военных.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."Со стороны Николаева украинские войска специально обстреливают Снигиревку Николаевской области и Чернобаевку, это окраина Херсона, хотя там нет никаких военных. Они просто лупят по мирным гражданам, а затем в украинских СМИ всем объявляют, что это россияне обстреливают. Но это неправда. Обстреливают ВСУ и нацисты", - сказал РИА Новости Журавко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, вооруженные силы украины, украина