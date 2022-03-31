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Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона - РИА Новости, 31.03.2022
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Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона - РИА Новости, 31.03.2022
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что украинские войска специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:37
2022-03-31T13:37
в мире
херсон
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что украинские войска специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских военных.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."Со стороны Николаева украинские войска специально обстреливают Снигиревку Николаевской области и Чернобаевку, это окраина Херсона, хотя там нет никаких военных. Они просто лупят по мирным гражданам, а затем в украинских СМИ всем объявляют, что это россияне обстреливают. Но это неправда. Обстреливают ВСУ и нацисты", - сказал РИА Новости Журавко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, украина
13:37 31.03.2022
 
Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ специально обстреливают окраины Херсона

Экс-депутат Рады Журавко: украинские военные специально обстреливают окраины Херсона

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что украинские войска специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских военных.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
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"Со стороны Николаева украинские войска специально обстреливают Снигиревку Николаевской области и Чернобаевку, это окраина Херсона, хотя там нет никаких военных. Они просто лупят по мирным гражданам, а затем в украинских СМИ всем объявляют, что это россияне обстреливают. Но это неправда. Обстреливают ВСУ и нацисты", - сказал РИА Новости Журавко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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