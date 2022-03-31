https://ria.ru/20220331/ukraina-1781058573.html

Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин заявил, что время его... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:26

2022-03-31T13:26

2022-03-31T14:02

владимир путин

марио драги

в мире

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италия

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин заявил, что время его встречи с Владимиром Зеленским еще не пришло."Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных "узлов" необходима встреча с президентом Зеленским, о которой к тому же тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно чтобы переговорщики продвигались вперед", - заявил Драги в четверг в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме."Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. "Условия еще не созрели". Тем не менее, потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах", - заявил премьер.По словам Драги, президент РФ сообщил ему также, что сделаны "маленькие шаги вперед на переговорах" "И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились", - констатировал он.Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что в настоящее время еще существует "много скептицизма".

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781065914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, марио драги, в мире, россия, италия, украина