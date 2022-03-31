13:26 31.03.2022 (обновлено: 14:02 31.03.2022)
Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Премьер Италии Драги: Путин заявил, что условия для прекращения огня на Украине не созрели
Президент России Владимир Путин
РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин заявил, что время его встречи с Владимиром Зеленским еще не пришло.
"Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных "узлов" необходима встреча с президентом Зеленским, о которой к тому же тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно чтобы переговорщики продвигались вперед", - заявил Драги в четверг в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме.
"Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. "Условия еще не созрели". Тем не менее, потом был открыт гуманитарный коридор в Мариуполе, о чем вы сегодня прочитали в газетах", - заявил премьер.
По словам Драги, президент РФ сообщил ему также, что сделаны "маленькие шаги вперед на переговорах" "И действительно позиции сторон по многим проблемам немного сблизились", - констатировал он.
Премьер также подчеркнул, что в связи с последним развитием событий на Украине надо прежде всего говорить о фактах, и отметил, что в настоящее время еще существует "много скептицизма".