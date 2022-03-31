https://ria.ru/20220331/ukraina-1781043277.html

Дегтярев напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины

Дегтярев напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины - РИА Новости, 31.03.2022

Дегтярев напомнил совет Жириновского для США об уходе с Украины

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в четверг РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:26

2022-03-31T12:26

2022-03-31T12:31

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Владимира Жириновского, опубликовал в четверг совет от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".Первую книгу "Пророк в своем Отечестве" глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021-м она была переиздана). Туда, по его словам, вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй книге - "Пророк 2.0" - собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы"."Совет Владимира Вольфовича Жириновского Соединенным Штатам Америки! Читали? Посыл зафиксирован в моей книге "Пророк 2.0": "Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту из всех стран мира. (Экс-президент США Дональд) Трамп не допустил афганизации Сирии - молодец, начал выводить войска из Ирака, а (нынешний американский лидер Джо) Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад", - написал в своем Telegram-канале Дегтярев, приведя цитаты из книги.Также Жириновский говорил, что "не надо укорять Трампа или Байдена в поспешном выводе войск". "По-другому и не получается. Под оркестр что ли уходить? Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своём дальнем берегу, жить как Канада или Австралия", - напомнил эти высказывания лидера ЛДПР хабаровский губернатор.Дегтярев опубликовал уже четыре "пророчества" Жириновского - о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"*) находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) должны стоять во главе руководства Афганистана.Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

хабаровский край, сирия, сша, лдпр, талибан, оон, telegram (приложение), в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии