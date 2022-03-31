https://ria.ru/20220331/ukraina-1781042747.html

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием - РИА Новости, 31.03.2022

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием

Владимир Зеленский попросил Нидерланды предоставить Украине оружие и усилить санкции против России. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:23

2022-03-31T12:23

2022-03-31T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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нидерланды

украина

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Нидерланды предоставить Украине оружие и усилить санкции против России."Свобода должна получить всё необходимое оружие... Оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас... Нам нужно больше: (зенитно-ракетные комплексы – ред.) "Стрингеры", (противотанковый гранатомет – ред.) Panzerfafaust позволят держаться, бороться. Нам крайне необходимо такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города. Самолёты, танки, ПВО и противотанковые "Спайк" - сказал Зеленский в обращении к парламенту Нидерландов.Он также призвал усилить санкции против России, закрыть порты для российских кораблей и отказаться от энергоресурсов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html

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нидерланды

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин, владимир зеленский