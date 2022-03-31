Власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией
Экс-депутат Рады Журавко: власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией
Сотрудник Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Херсонская область Украины, находящаяся под контролем российской армии, постепенно возвращается к мирной жизни, местные власти выступили за сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
"В Херсоне, находящемся под контролем РФ, плавно налаживается жизнь. Люди возвращаются в город. После освобождения от украинских националистов местные власти выступили за сотрудничество с Россией и договорились с военными РФ совместно поддерживать правопорядок в области. С мародерством практически покончено, открываются магазины и рынки, а основные продукты питания вновь становятся доступны горожанам", - сказал РИА Новости Журавко.
Кроме того, по его словам, прорабатывается возможность оперативного влияния на процесс регулирования отношений экономическо-хозяйственной деятельности, а также поставок нефтепродуктов из РФ, прежде всего, для проведения сельхозработ.
"Посевная уже начинается и ее срывать нельзя, дабы в будущем не допустить гуманитарной катастрофы", - сказал Журавко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.