https://ria.ru/20220331/ukraina-1781039376.html

Власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией

Власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 31.03.2022

Власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией

Херсонская область Украины, находящаяся под контролем российской армии, постепенно возвращается к мирной жизни, местные власти выступили за сотрудничество с... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:09

2022-03-31T12:09

2022-03-31T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

запорожская область

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Херсонская область Украины, находящаяся под контролем российской армии, постепенно возвращается к мирной жизни, местные власти выступили за сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.Кроме того, по его словам, прорабатывается возможность оперативного влияния на процесс регулирования отношений экономическо-хозяйственной деятельности, а также поставок нефтепродуктов из РФ, прежде всего, для проведения сельхозработ."Посевная уже начинается и ее срывать нельзя, дабы в будущем не допустить гуманитарной катастрофы", - сказал Журавко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220331/polsha-1781024823.html

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донбасс

запорожская область

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, донбасс, запорожская область, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии