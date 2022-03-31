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Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781033837.html
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих - РИА Новости, 31.03.2022
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:51
2022-03-31T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
александр чайко
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует из видео Минобороны РФ."Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Командующий ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм. "Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь", - заявил Чайко.Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html
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александр чайко, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:51 31.03.2022
 
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих

Командующий ВВО Чайко прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует из видео Минобороны РФ.
"Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Командующий ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм. "Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь", - заявил Чайко.
Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 17:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр ЧайкоВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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