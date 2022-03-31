https://ria.ru/20220331/ukraina-1781033837.html

Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих

Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих - РИА Новости, 31.03.2022

Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих

Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:51

2022-03-31T11:51

2022-03-31T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

александр чайко

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует из видео Минобороны РФ."Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Командующий ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм. "Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь", - заявил Чайко.Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html

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Ольга Маркова

александр чайко, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)