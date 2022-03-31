https://ria.ru/20220331/ukraina-1781033837.html
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих - РИА Новости, 31.03.2022
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:51
2022-03-31T11:51
2022-03-31T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
александр чайко
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780942789_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_0000c6a3255e930c6e28fd87230fda38.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует из видео Минобороны РФ."Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Командующий ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм. "Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь", - заявил Чайко.Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939669_0:29:2692:2048_1920x0_80_0_0_196a68e993cc591b186462c5254af8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чайко, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Командующий ВВО прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
Командующий ВВО Чайко прибыл на Украину и наградил отличившихся военнослужащих
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Командующий войсками Восточного военного округа Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим, следует из видео Минобороны РФ.
"Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Чайко
вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Командующий ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм. "Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь", - заявил Чайко.
Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.