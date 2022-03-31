https://ria.ru/20220331/ukraina-1781032882.html

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:46

2022-03-31T11:46

2022-03-31T11:50

обострение ситуации в днр и лнр

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

россия

украина

петер маурер

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр фомин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в украинском вопросе, сообщает в четверг российское военное ведомство."Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html

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Кирилл Волков

международный комитет красного креста (мккк), в мире, россия, украина, петер маурер, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, ситуация в днр и лнр