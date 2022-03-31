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Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781032882.html
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине
Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:46
2022-03-31T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
россия
украина
петер маурер
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в украинском вопросе, сообщает в четверг российское военное ведомство."Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, россия, украина, петер маурер, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, ситуация в днр и лнр
11:46 31.03.2022 (обновлено: 11:50 31.03.2022)
 
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК Маурером ситуацию на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в украинском вопросе, сообщает в четверг российское военное ведомство.
"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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