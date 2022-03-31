11:46 31.03.2022 (обновлено: 11:50 31.03.2022)
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК ситуацию на Украине
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК Маурером ситуацию на Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг по телефону с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером взаимодействие в украинском вопросе, сообщает в четверг российское военное ведомство.
"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.