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Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 31.03.2022
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https://ria.ru/20220331/ukraina-1781017987.html
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 31.03.2022
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин
Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:48
2022-03-31T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков
10:48 31.03.2022 (обновлено: 10:49 31.03.2022)
 
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин

Российские ВС уничтожили 1815 украинских танков и бронемашин с начала спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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