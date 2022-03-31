https://ria.ru/20220331/ukraina-1781017987.html

Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин

Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 31.03.2022

Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин

Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:48

2022-03-31T10:48

2022-03-31T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков