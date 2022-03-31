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Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 31.03.2022
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин
Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:48
2022-03-31T10:48
2022-03-31T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков
10:48 31.03.2022 (обновлено: 10:49 31.03.2022)
Российские ВС уничтожили более 1,8 тысячи украинских танков и бронемашин
Российские ВС уничтожили 1815 украинских танков и бронемашин с начала спецоперации