https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012610.html
Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта
Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта - РИА Новости, 31.03.2022
Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта
ВКС России за прошедшую ночь поразили 52 объекта ВС Украины, включая комплекс ПВО С-300, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:26
2022-03-31T10:26
2022-03-31T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за прошедшую ночь поразили 52 объекта ВС Украины, включая комплекс ПВО С-300, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:26 31.03.2022 (обновлено: 10:49 31.03.2022)
Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта
ВКС России за ночь поразили 52 военных объекта на Украине, включая С-300 и "Бук-М1"