https://ria.ru/20220331/ukraina-1781012610.html

Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта

Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта - РИА Новости, 31.03.2022

Российская авиация за ночь поразила 52 украинских военных объекта

ВКС России за прошедшую ночь поразили 52 объекта ВС Украины, включая комплекс ПВО С-300, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:26

2022-03-31T10:26

2022-03-31T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВКС России за прошедшую ночь поразили 52 объекта ВС Украины, включая комплекс ПВО С-300, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)