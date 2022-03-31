Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781010959.html
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива - РИА Новости, 31.03.2022
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива
Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:18
2022-03-31T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780942789_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_0000c6a3255e930c6e28fd87230fda38.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило шесть километров", — рассказал генерал-майор на брифинге.Он уточнил, что при этом ликвидированы до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.За ночь российские подразделения оперативно-тактической и беспилотной авиации поразили 52 военных объекта Украины, среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 и один "Бук-М1", две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада ГСМ, 38 опорных пунктов и стоянок техники.В свою очередь, силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2".Всего с начала специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, войска ЛНР, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1780996733.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939669_0:29:2692:2048_1920x0_80_0_0_196a68e993cc591b186462c5254af8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
10:18 31.03.2022 (обновлено: 12:11 31.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

ВС России взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Колонна российской военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило шесть километров", — рассказал генерал-майор на брифинге.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров
Он уточнил, что при этом ликвидированы до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.
За ночь российские подразделения оперативно-тактической и беспилотной авиации поразили 52 военных объекта Украины, среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 и один "Бук-М1", две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада ГСМ, 38 опорных пунктов и стоянок техники.
В свою очередь, силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2".
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
Кроме того, войска ЛНР, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала