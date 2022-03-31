https://ria.ru/20220331/ukraina-1781010959.html

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива - РИА Новости, 31.03.2022

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:18

2022-03-31T10:18

2022-03-31T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило шесть километров", — рассказал генерал-майор на брифинге.Он уточнил, что при этом ликвидированы до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.За ночь российские подразделения оперативно-тактической и беспилотной авиации поразили 52 военных объекта Украины, среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 и один "Бук-М1", две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада ГСМ, 38 опорных пунктов и стоянок техники.В свою очередь, силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2".Всего с начала специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, войска ЛНР, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1780996733.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика