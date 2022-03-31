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Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1780996733.html
Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров
Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 31.03.2022
Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров
Мариуполь уже почти полностью освобожден, в город возвращается жизнь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, который в начале недели там... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:24
2022-03-31T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (ученый)
денис пушилин
адам делимханов
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мариуполь уже почти полностью освобожден, в город возвращается жизнь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, который в начале недели там находился.Глава региона сообщил, что находящийся в Мариуполе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов работает в тесном взаимодействии с командующим 8-й армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Они объезжают территорию, осматривают места, где могут прятаться бандиты, выявляют потенциальные огневые позиции."По трофейной азовской рации Адам Султанович предложил сдаться украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, российской стороне. При этом командирам "Азова" пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец. Последнее место, где укрываются бандиты, это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими", — заключил Кадыров.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/sud-1780990380.html
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в мире, александр семенов (ученый), денис пушилин, адам делимханов, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:24 31.03.2022 (обновлено: 09:05 31.03.2022)
 
Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров: Мариуполь освобожден уже на 90-95 процентов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мариуполь уже почти полностью освобожден, в город возвращается жизнь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, который в начале недели там находился.
"Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь. Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах, есть и те, кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь", — говорится в публикации.
Глава региона сообщил, что находящийся в Мариуполе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов работает в тесном взаимодействии с командующим 8-й армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Они объезжают территорию, осматривают места, где могут прятаться бандиты, выявляют потенциальные огневые позиции.
"По трофейной азовской рации Адам Султанович предложил сдаться украинцам, которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований, российской стороне. При этом командирам "Азова" пощады не будет. Их ждет совсем не веселый конец. Последнее место, где укрываются бандиты, это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими", — заключил Кадыров.
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При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (ученый)Денис ПушилинАдам ДелимхановДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияГосдума РФВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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