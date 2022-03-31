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Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "эскадронами смерти" - РИА Новости, 31.03.2022
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Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "эскадронами смерти"
Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "эскадронами смерти" - РИА Новости, 31.03.2022
Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "эскадронами смерти"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты угроз жителям Харькова "летучими эскадронами смерти" из националистов,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:35
2022-03-31T09:44
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
харьков
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты угроз жителям Харькова "летучими эскадронами смерти" из националистов, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова", - говорится в сообщении.Отмечается, что, согласно данным Национального центра управления обороной России, представители нацбатальонов Украины создали "летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам". Подчеркивается, что националисты также прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах."Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/poruchenie-1780769722.html
харьков
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, харьков, в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин
09:35 31.03.2022 (обновлено: 09:44 31.03.2022)
 
Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "эскадронами смерти"

СК: Бастрыкин поручил фиксировать угрозы жителям Харькова "летучими эскадронами смерти"

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты угроз жителям Харькова "летучими эскадронами смерти" из националистов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно данным Национального центра управления обороной России, представители нацбатальонов Украины создали "летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам". Подчеркивается, что националисты также прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах.
"Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Родион Северьянов
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХарьковВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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