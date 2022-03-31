https://ria.ru/20220331/udobreniya-1781002942.html

США смягчили санкции против России

СМИ: США вывели российские удобрения из-под санкций - РИА Новости, 31.03.2022

США смягчили санкции против России

США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать дефицита продукции, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:22

2022-03-31T09:22

2022-03-31T11:05

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать дефицита продукции, пишет "Коммерсантъ".Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.По мнению собеседников "Ъ", это связано с дефицитом на мировом рынке из-за проблем с поставками из России. Крупные перевозчики остановили сотрудничество с российскими предприятиями. И хотя логистику уже удалось наладить с помощью стран, не вводивших ограничения, эксперты отметили, что после публикации лицензии ситуация улучшилась.Источники издания также надеются на отмену пошлин в отношении российской химической продукции. Они действуют в Соединенных Штатах и Европе на карбамидо-аммиачную смесь и фосфорсодержащие удобрения.Как отмечает "Ъ", Европа и США ощутимо зависят от поставок из России, при этом Москва способна перенаправить товарный поток в Азию в случае ухудшения обстановки.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, сша, москва, азия, министерство финансов сша