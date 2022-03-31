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В России началось плановое учение соединения РВСН - РИА Новости, 31.03.2022
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В России началось плановое учение соединения РВСН
В России началось плановое учение соединения РВСН - РИА Новости, 31.03.2022
В России началось плановое учение соединения РВСН
Началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:04
2022-03-31T10:04
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением, в учении примут участие более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники, сообщает Минобороны РФ."В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. В командно-штабном учении… задействованы более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники", - говорится в сообщении.Как уточняют в ведомстве, комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В частности, будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.Основной целью учения в Минобороны называют совершенствование слаженности органов военного управления, оценку практических навыков командования и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:04 31.03.2022
 
В России началось плановое учение соединения РВСН

В России началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением, в учении примут участие более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. В командно-штабном учении… задействованы более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Как уточняют в ведомстве, комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В частности, будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.
Основной целью учения в Минобороны называют совершенствование слаженности органов военного управления, оценку практических навыков командования и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения.
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БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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