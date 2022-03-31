https://ria.ru/20220331/uchenie-1781009180.html

В России началось плановое учение соединения РВСН

В России началось плановое учение соединения РВСН - РИА Новости, 31.03.2022

В России началось плановое учение соединения РВСН

Началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:04

2022-03-31T10:04

2022-03-31T10:04

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Началось плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проводится проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением, в учении примут участие более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники, сообщает Минобороны РФ."В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. В командно-штабном учении… задействованы более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники", - говорится в сообщении.Как уточняют в ведомстве, комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В частности, будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.Основной целью учения в Минобороны называют совершенствование слаженности органов военного управления, оценку практических навыков командования и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения.

https://ria.ru/20211217/razrabotka-1764145673.html

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)