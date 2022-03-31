https://ria.ru/20220331/ubiystvo-1781127736.html

Пенсионерку приговорили к десяти годам колонии за убийство педагога ВГИК

Пенсионерку приговорили к десяти годам колонии за убийство педагога ВГИК - РИА Новости, 31.03.2022

Пенсионерку приговорили к десяти годам колонии за убийство педагога ВГИК

Суд в Москве приговорил 70-летнюю женщину к 10 годам колонии общего режима за убийство педагога ВГИК в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:01

происшествия

вгик

москва

московская консерватория имени п. и. чайковского

криминал

кутузовский проспект

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил 70-летнюю женщину к 10 годам колонии общего режима за убийство педагога ВГИК в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Накануне ведомство сообщало, что присяжные признали 70-летнюю женщину виновной в убийстве заслуженного педагога ВГИК Иды Шур в 2020 году."Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 70-летней жительницы столицы Лилии Войтюховской... Суд приговорил Войтюховскую к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Войтюховская до 2016 года оказывала соцуслуги 90-летней доценту ВГИКа. Впоследствии Войтюховская поддерживала с ней связь. Желая договориться с пожилой женщиной о передаче ей части имущества, злоумышленница решила убить ее в случае отказа и тщательно спланировала преступление.Так, 18 июля 2020 года подсудимая переоделась, надела парик, медицинскую маску и солнцезащитные очки, а также приготовила бахилы и перчатки, а затем прибыла в квартиру потерпевшей на Кутузовском проспекте. В квартире подсудимая предложила женщине условия по распоряжению ее имуществом, однако пенсионерка отказалась. После этого она нанесла педагогу удары по телу и голове ножом, а также каменной статуэткой с книжной полки. Забрав орудие убийства и возможные улики, женщина покинула квартиру."Причастность Войтюховской к преступлению, совершенному в условиях неочевидности, была установлена в ходе оперативных и следственных мероприятий, в том числе проведением судебных экспертиз и изучением записей камер городского видеонаблюдения", - добавляется в сообщении.Шур работала во ВГИК более 60 лет, после окончания Московской консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИК, вела мастер-классы и концерты.

https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779262273.html

https://ria.ru/20220220/ubiystvo-1773894798.html

москва

кутузовский проспект

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, вгик, москва, московская консерватория имени п. и. чайковского, криминал, кутузовский проспект