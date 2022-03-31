https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781017610.html

У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу

У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.03.2022

У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу

Турция покупает у России 40% газа от потребностей, в поставках никаких проблем нет, Анкара не присоединилась к санкциям, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:47

2022-03-31T10:47

2022-03-31T11:00

санкции в отношении россии

в мире

турция

мид турции

мевлют чавушоглу

россия

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Турция покупает у России 40% газа от потребностей, в поставках никаких проблем нет, Анкара не присоединилась к санкциям, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу."После начала войны я поинтересовался относительно потребности Турции в российском газе. До войны это было около 50%, сейчас около 40%", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.По его словам, в поставках российского газа проблем нет. "Никаких проблем нет. К санкциям мы не присоединились, и это было бы неправильным, учитывая нашу посредническую роль", - сказал глава МИД Турции.

https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, россия