https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781017610.html
У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу
У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.03.2022
У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу
Турция покупает у России 40% газа от потребностей, в поставках никаких проблем нет, Анкара не присоединилась к санкциям, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:47
2022-03-31T10:47
2022-03-31T11:00
санкции в отношении россии
в мире
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
россия
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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Турция покупает у России 40% газа от потребностей, в поставках никаких проблем нет, Анкара не присоединилась к санкциям, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу."После начала войны я поинтересовался относительно потребности Турции в российском газе. До войны это было около 50%, сейчас около 40%", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.По его словам, в поставках российского газа проблем нет. "Никаких проблем нет. К санкциям мы не присоединились, и это было бы неправильным, учитывая нашу посредническую роль", - сказал глава МИД Турции.
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, россия
10:47 31.03.2022 (обновлено: 11:00 31.03.2022)
У Турции нет проблем с поставками газа из России, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не вводила санкции и исправно получает газ из России