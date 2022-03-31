Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781010113.html
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи - РИА Новости, 31.03.2022
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:11
2022-03-31T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
мевлют чавушоглу
в мире
россия
украина
турция
мид турции
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739272215_0:84:2984:1764_1920x0_80_0_0_9dad73002b1792517e6392d344eb8628.jpg
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи."Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber."Судя по тому, какие у нас были разговоры "на ногах" в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча", - добавил министр.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780943858.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739272215_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_87c36eb1427c3abfaa20e8894892a1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мевлют чавушоглу, в мире, россия, украина, турция, мид турции, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
10:11 31.03.2022 (обновлено: 10:20 31.03.2022)
 
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи.
"Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.
"Судя по тому, какие у нас были разговоры "на ногах" в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча", - добавил министр.
Позитивное продвижение вперед – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры в Стамбуле — еще не конечный результат, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМевлют ЧавушоглуВ миреРоссияУкраинаТурцияМИД ТурцииСергей ЛавровДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала