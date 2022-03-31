https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781010113.html

Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи - РИА Новости, 31.03.2022

Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:11

2022-03-31T10:11

2022-03-31T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

мевлют чавушоглу

в мире

россия

украина

турция

мид турции

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739272215_0:84:2984:1764_1920x0_80_0_0_9dad73002b1792517e6392d344eb8628.jpg

АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи."Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber."Судя по тому, какие у нас были разговоры "на ногах" в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча", - добавил министр.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780943858.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мевлют чавушоглу, в мире, россия, украина, турция, мид турции, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр