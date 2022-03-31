https://ria.ru/20220331/turtsiya-1781010113.html
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи - РИА Новости, 31.03.2022
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:11
2022-03-31T10:11
2022-03-31T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
мевлют чавушоглу
в мире
россия
украина
турция
мид турции
сергей лавров
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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи."Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber."Судя по тому, какие у нас были разговоры "на ногах" в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча", - добавил министр.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780943858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, в мире, россия, украина, турция, мид турции, сергей лавров, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
10:11 31.03.2022 (обновлено: 10:20 31.03.2022)
Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи
Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи