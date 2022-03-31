https://ria.ru/20220331/turizm-1781008707.html

Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа

Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022

Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа

Российские туроператоры закончили вывоз россиян, которые испытывали сложности с возвращением в страну из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:01

2022-03-31T10:01

2022-03-31T10:11

туризм

новости - туризм

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские туроператоры закончили вывоз россиян, которые испытывали сложности с возвращением в страну из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии.Ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением в страну, вывезены из-за рубежа.

https://ria.ru/20220329/reys-1780678719.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

новости - туризм, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, федеральное агентство по туризму (ростуризм)