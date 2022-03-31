https://ria.ru/20220331/turizm-1781008707.html
Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа
Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022
Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа
Российские туроператоры закончили вывоз россиян, которые испытывали сложности с возвращением в страну из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:01
2022-03-31T10:01
2022-03-31T10:11
туризм
новости - туризм
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские туроператоры закончили вывоз россиян, которые испытывали сложности с возвращением в страну из-за рубежа, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства с представителями туриндустрии.Ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением в страну, вывезены из-за рубежа.
https://ria.ru/20220329/reys-1780678719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
10:01 31.03.2022 (обновлено: 10:11 31.03.2022)
Туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа
Ростуризм: туроператоры закончили вывоз туристов из-за рубежа