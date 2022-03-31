https://ria.ru/20220331/tseny-1781135109.html

Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме

Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме - РИА Новости, 31.03.2022

Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме

Рост цен в Италии стал результатом антироссийских санкций, а не действий России, в результате тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:26

2022-03-31T17:26

2022-03-31T17:49

италия

экономика

россия

сергей разов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рост цен в Италии стал результатом антироссийских санкций, а не действий России, в результате тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции... А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Посол подчеркнул, что уже были существенно снижены прогнозы по темпам роста ВВП Италии в этом году, инфляция нарастает и выходит на рекордные показатели, не типичные для экономики страны.По словам посла РФ в Риме, на Россию приходится 40% поставок импортного газа в Италию, и она продолжает осуществлять поставки газа, как делала это десятилетиями.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

италия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, экономика, россия, сергей разов, санкции в отношении россии