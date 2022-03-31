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Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме - РИА Новости, 31.03.2022
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Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме
Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме - РИА Новости, 31.03.2022
Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме
Рост цен в Италии стал результатом антироссийских санкций, а не действий России, в результате тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:26
2022-03-31T17:49
италия
экономика
россия
сергей разов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рост цен в Италии стал результатом антироссийских санкций, а не действий России, в результате тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции... А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Посол подчеркнул, что уже были существенно снижены прогнозы по темпам роста ВВП Италии в этом году, инфляция нарастает и выходит на рекордные показатели, не типичные для экономики страны.По словам посла РФ в Риме, на Россию приходится 40% поставок импортного газа в Италию, и она продолжает осуществлять поставки газа, как делала это десятилетиями.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html
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италия, экономика, россия, сергей разов, санкции в отношении россии
17:26 31.03.2022 (обновлено: 17:49 31.03.2022)
 
Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме

Посол в Риме Разов: цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, а не из-за России

© AP Photo / Marianna BertagnolliЖенщина в магазине в центре Рима
Женщина в магазине в центре Рима - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Marianna Bertagnolli
Женщина в магазине в центре Рима
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рост цен в Италии стал результатом антироссийских санкций, а не действий России, в результате тарифы на газ в стране выросли в 2-3 раза, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
"Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции... А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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Посол подчеркнул, что уже были существенно снижены прогнозы по темпам роста ВВП Италии в этом году, инфляция нарастает и выходит на рекордные показатели, не типичные для экономики страны.
По словам посла РФ в Риме, на Россию приходится 40% поставок импортного газа в Италию, и она продолжает осуществлять поставки газа, как делала это десятилетиями.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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ИталияЭкономикаРоссияСергей РазовСанкции в отношении России
 
 
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