https://ria.ru/20220331/tseny-1781022828.html
Власти не занимаются ручным регулированием цен, заявила Абрамченко
Власти не занимаются ручным регулированием цен, заявила Абрамченко - РИА Новости, 31.03.2022
Власти не занимаются ручным регулированием цен, заявила Абрамченко
Российские власти не занимаются искусственным регулированием цен на продукты и не будут этим заниматься, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:10
2022-03-31T11:10
2022-03-31T11:10
экономика
санкции
цены
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские власти не занимаются искусственным регулированием цен на продукты и не будут этим заниматься, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, какие основные механизмы государство будет использовать при регулировании цен на продовольствие.По словам Абрамченко, в первую очередь власти анализируют "самочувствие производителей продуктов питания". "В случае, если растут издержки, быстро принимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить, например, дополнительное финансирование по льготным кредитам. Например, вы знаете, по системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса принято решение выделить 26 миллиардов рублей – это кредиты, оборотные кредиты до 5 миллиардов рублей на одно юридическое лицо под 10% годовых. В текущих условиях это хорошая мера", - сказала вице-премьер.Второе направление работы властей – это уменьшить количество посредников между производителями и торговыми сетями. "Это тоже такая штабная работа министерства промышленности и министерства сельского хозяйства, когда, например, производители овощей - российские аграрии могут напрямую поставить свои товары в торговые сети либо на ярмарки, которые сейчас активно организуют наши субъекты РФ", - пояснила она.
https://ria.ru/20220331/tseny-1780984377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, цены, виктория абрамченко, правительство рф
Власти не занимаются ручным регулированием цен, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко: российские власти не будут заниматься ручным регулированием цен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские власти не занимаются искусственным регулированием цен на продукты и не будут этим заниматься, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24
", отвечая на вопрос, какие основные механизмы государство будет использовать при регулировании цен на продовольствие.
По словам Абрамченко, в первую очередь власти анализируют "самочувствие производителей продуктов питания". "В случае, если растут издержки, быстро принимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить, например, дополнительное финансирование по льготным кредитам. Например, вы знаете, по системообразующим предприятиям агропромышленного комплекса принято решение выделить 26 миллиардов рублей – это кредиты, оборотные кредиты до 5 миллиардов рублей на одно юридическое лицо под 10% годовых. В текущих условиях это хорошая мера", - сказала вице-премьер.
Второе направление работы властей – это уменьшить количество посредников между производителями и торговыми сетями. "Это тоже такая штабная работа министерства промышленности и министерства сельского хозяйства, когда, например, производители овощей - российские аграрии могут напрямую поставить свои товары в торговые сети либо на ярмарки, которые сейчас активно организуют наши субъекты РФ", - пояснила она.