https://ria.ru/20220331/tseny-1780987932.html
Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе
Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе
Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T04:20
2022-03-31T04:20
2022-03-31T04:20
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный."Россия — один из крупнейших экспортеров удобрений, в том числе азотных, фосфатных и калийных. Дешевизну их производства обеспечивает недорогая электроэнергия в нашей стране, в том числе наличие АЭС", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. В свою очередь, правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию."Наши энергоносители и удобрения — это то, что европейцы не смогут быстро и дешево заместить. Это приведет к резкому росту цен на сельхозпродукцию в странах ЕС. Своими санкциями они создают себе проблем не меньше, а то и больше, чем нам", — добавил эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, экономика
Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе
Эксперт Чарный: антироссийские санкции приведут к скачку цен на сельхозпродукцию в Европе
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный.
"Если Европа решится на отказ от российских энергоносителей, то это — вкупе с запретом на экспорт наших удобрений — приведет к резкому падению урожайности в странах ЕС и быстрому росту цен на сельхозпродукцию", - заявил Чарный.
"Россия — один из крупнейших экспортеров удобрений, в том числе азотных, фосфатных и калийных. Дешевизну их производства обеспечивает недорогая электроэнергия в нашей стране, в том числе наличие АЭС", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России
на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. В свою очередь, правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза
, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР
, ЛНР Абхазию
и Южную Осетию
.
"Наши энергоносители и удобрения — это то, что европейцы не смогут быстро и дешево заместить. Это приведет к резкому росту цен на сельхозпродукцию в странах ЕС. Своими санкциями они создают себе проблем не меньше, а то и больше, чем нам", — добавил эксперт.