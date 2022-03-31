https://ria.ru/20220331/tseny-1780987932.html

Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе

Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: антироссийские санкции приведут к снижению урожайности в Европе

Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T04:20

2022-03-31T04:20

2022-03-31T04:20

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный."Россия — один из крупнейших экспортеров удобрений, в том числе азотных, фосфатных и калийных. Дешевизну их производства обеспечивает недорогая электроэнергия в нашей стране, в том числе наличие АЭС", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. В свою очередь, правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию."Наши энергоносители и удобрения — это то, что европейцы не смогут быстро и дешево заместить. Это приведет к резкому росту цен на сельхозпродукцию в странах ЕС. Своими санкциями они создают себе проблем не меньше, а то и больше, чем нам", — добавил эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, экономика