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Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать - РИА Новости, 31.03.2022
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Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать - РИА Новости, 31.03.2022
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать
Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире. Смена этого тренда возможна лишь после наращивания РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T04:19
2022-03-31T04:19
экономика
россия
цены
инфляция
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире. Смена этого тренда возможна лишь после наращивания процесса деглобализации, когда мировые экономические центры обособятся друг от друга, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.Эксперт напомнил, что понятие "продукты" весьма неоднородно. Так, доля импорта в таких категориях, как кофе и бананы – под 100%, а в более традиционных для нашего региона может быть близка к нулю. Однако даже если продукт производится в России, его себестоимость включает в себя немалую долю импорта (сырье, оборудование и т.п.), что также влияет на цены.
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экономика, россия, цены, инфляция
04:19 31.03.2022
 
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать

Экономист Черников предсказал прекращение роста цен на продукты в России через три года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПолки в магазине в Москве.
Полки в магазине в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Полки в магазине в Москве.
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире. Смена этого тренда возможна лишь после наращивания процесса деглобализации, когда мировые экономические центры обособятся друг от друга, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
“Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2-3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли "продуктов" на 10-15%", - уверен он.
Эксперт напомнил, что понятие "продукты" весьма неоднородно. Так, доля импорта в таких категориях, как кофе и бананы – под 100%, а в более традиционных для нашего региона может быть близка к нулю. Однако даже если продукт производится в России, его себестоимость включает в себя немалую долю импорта (сырье, оборудование и т.п.), что также влияет на цены.
 
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