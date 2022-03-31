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Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать - РИА Новости, 31.03.2022
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать
Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире. Смена этого тренда возможна лишь после наращивания РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T04:19
2022-03-31T04:19
2022-03-31T04:19
экономика
россия
цены
инфляция
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Инфляция в долларах, которая никуда не делась, приводит к тому, что продукты постоянно дорожают во всем мире. Смена этого тренда возможна лишь после наращивания процесса деглобализации, когда мировые экономические центры обособятся друг от друга, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.Эксперт напомнил, что понятие "продукты" весьма неоднородно. Так, доля импорта в таких категориях, как кофе и бананы – под 100%, а в более традиционных для нашего региона может быть близка к нулю. Однако даже если продукт производится в России, его себестоимость включает в себя немалую долю импорта (сырье, оборудование и т.п.), что также влияет на цены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены, инфляция
Экономист рассказал, когда продукты перестанут дорожать
Экономист Черников предсказал прекращение роста цен на продукты в России через три года