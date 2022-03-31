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Вышел трейлер экшн-драмы "Первый Оскар"

Вышел трейлер экшн-драмы "Первый Оскар" - РИА Новости, 31.03.2022

Вышел трейлер экшн-драмы "Первый Оскар"

Компания Централ Партнершип представила финальный трейлер экшн-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:45

2022-03-31T00:45

2022-03-31T00:45

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Компания Централ Партнершип представила финальный трейлер экшн-драмы Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". Лента основана на реальных событиях. Она посвящена документальному фильму Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", который снимался осенью — зимой 1941 года. Эта картина развенчала миф о непобедимости армии Гитлера. В марте 1943 года работа Копалина и Варламова даже получила "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Сейчас эта награда хранится в московском Музее кино. Главными героями "Первого Оскара" стали два студента-оператора. Они соревнуются между собой во время учебы и борются за внимание актрисы Юны. Их соперничество продолжается и на фронте. Но там они меняют взгляды на творчество и жизнь и снимают кадры, которые войдут в историю. В реальности работу над фильмом "Разгром немецких войск под Москвой" вела киногруппа Западного фронта, насчитывавшая около 30 операторов, которым приходилось снимать в тяжелейших опасных условиях, говорится в пресс-релизе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, оскар (премия), кино и сериалы, москва, голливуд, ссср, музей кино