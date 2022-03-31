https://ria.ru/20220331/tovary-1781006165.html

Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной

Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной - РИА Новости, 31.03.2022

Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной

Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:40

2022-03-31T09:40

2022-03-31T09:40

экономика

здоровье - общество

андрей белоусов

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как пишет министерство, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в Минэкономразвития России поступили предложения Минпромторга России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, чьи слова приводит пресс-служба, объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары."Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20220331/udobreniya-1781002942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, здоровье - общество, андрей белоусов, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии