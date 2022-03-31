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Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной - РИА Новости, 31.03.2022
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Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной - РИА Новости, 31.03.2022
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной
Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:40
2022-03-31T09:40
экономика
здоровье - общество
андрей белоусов
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как пишет министерство, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в Минэкономразвития России поступили предложения Минпромторга России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, чьи слова приводит пресс-служба, объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары."Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях", - сказал замминистра.
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экономика, здоровье - общество, андрей белоусов, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:40 31.03.2022
 
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной

Минэкономразвития: Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
Как пишет министерство, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
"Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в Минэкономразвития России поступили предложения Минпромторга России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, чьи слова приводит пресс-служба, объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары.
"Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях", - сказал замминистра.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
09:22
СМИ: США вывели российские удобрения из-под санкций
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоАндрей БелоусовРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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