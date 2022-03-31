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Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной - РИА Новости, 31.03.2022
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной
Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:40
2022-03-31T09:40
2022-03-31T09:40
экономика
здоровье - общество
андрей белоусов
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как пишет министерство, первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил протокол заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ. В рамках продолжения реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в Минэкономразвития России поступили предложения Минпромторга России, Минцифры России и других ведомств по расширению ранее согласованного перечня. Также поступили предложения государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.Как пояснил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, чьи слова приводит пресс-служба, объединенный перечень предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырье, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары."Решение позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в текущих условиях", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20220331/udobreniya-1781002942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, андрей белоусов, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной
Минэкономразвития: Россия расширит перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной