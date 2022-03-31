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Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить - РИА Новости, 31.03.2022
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Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить
Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить - РИА Новости, 31.03.2022
Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T07:07
2022-03-31T09:15
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить которые будет трудно в краткосрочной перспективе.В частности, речь о таких позициях: Так, указывается, что Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8 процента, нефти — на 3,6 процента, коксующегося угля — на восемь процентов, палладия — на 43 процента, феррохрома — на 50 процентов, а ферросицилия — на 33 процента.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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япония, россия, в мире
07:07 31.03.2022 (обновлено: 09:15 31.03.2022)
 
Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить

В Японии определили, что импортируемые из России нефть, СПГ и уголь трудно заменить

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить которые будет трудно в краткосрочной перспективе.
В частности, речь о таких позициях:
  1. 1
    нефть;
  2. 2
    сжиженный природный газ (СПГ);
  3. 3
    уголь и коксующийся уголь;
  4. 4
    газы, включая неон, используемые при производстве полупроводников;
  5. 5
    палладий;
  6. 6
    ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.
Так, указывается, что Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8 процента, нефти — на 3,6 процента, коксующегося угля — на восемь процентов, палладия — на 43 процента, феррохрома — на 50 процентов, а ферросицилия — на 33 процента.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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