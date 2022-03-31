07:07 31.03.2022 (обновлено: 09:15 31.03.2022)
Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить
В Японии определили, что импортируемые из России нефть, СПГ и уголь трудно заменить
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить которые будет трудно в краткосрочной перспективе.
В частности, речь о таких позициях:
- 1нефть;
- 2сжиженный природный газ (СПГ);
- 3уголь и коксующийся уголь;
- 4газы, включая неон, используемые при производстве полупроводников;
- 5палладий;
- 6ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.
Так, указывается, что Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8 процента, нефти — на 3,6 процента, коксующегося угля — на восемь процентов, палладия — на 43 процента, феррохрома — на 50 процентов, а ферросицилия — на 33 процента.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.