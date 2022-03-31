https://ria.ru/20220331/tovary-1780992724.html

Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить

Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить - РИА Новости, 31.03.2022

Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:07

2022-03-31T07:07

2022-03-31T09:15

япония

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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне событий на Украине обнародовало список импортируемых из России товаров и материалов, заменить которые будет трудно в краткосрочной перспективе.В частности, речь о таких позициях: Так, указывается, что Япония зависит от российского импорта в сфере поставок СПГ на 8,8 процента, нефти — на 3,6 процента, коксующегося угля — на восемь процентов, палладия — на 43 процента, феррохрома — на 50 процентов, а ферросицилия — на 33 процента.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

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япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, россия, в мире