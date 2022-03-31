https://ria.ru/20220331/terapiya-1781112908.html
Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака
Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака - РИА Новости, 31.03.2022
Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака
Российские медики готовы к приостановке поставок оборудования немецкой компании Miltenyi Biotec для клеточной терапии больных раком, изменения не окажут... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:14
2022-03-31T16:14
2022-03-31T16:19
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
технологии
сша
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские медики готовы к приостановке поставок оборудования немецкой компании Miltenyi Biotec для клеточной терапии больных раком, изменения не окажут драматического влияния на реализуемые в стране проекты, в настоящее время рассматриваются различные варианты закупки аналогичного оборудования у других поставщиков, заявила РИА Новости первый заместитель Генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России, врач-гематолог Татьяна Гапонова.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что немецкая Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга."Мы готовы к этим изменениям (прекращению поставок фирмой Miltenyi), они не окажут драматического влияния на наши проекты. Сейчас мы рассматриваем различные варианты закупки аналогичного оборудования у других поставщиков, чьи поставки в Россию продолжаются", - сказала Гапонова.Она отметила, что рынок решений для высокотехнологичной автоматической работы с клетками достаточно велик, в настоящее время рассматриваются поставки не из стран Европы и США.
https://ria.ru/20220331/tekhnologii-1781111250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, технологии, сша, европа, санкции в отношении россии
16:14 31.03.2022 (обновлено: 16:19 31.03.2022)
Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака
Минздрав: Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака