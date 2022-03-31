https://ria.ru/20220331/terapiya-1781112908.html

Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака

Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака - РИА Новости, 31.03.2022

Россия изучает варианты закупок оборудования для клеточной терапии рака

Российские медики готовы к приостановке поставок оборудования немецкой компании Miltenyi Biotec для клеточной терапии больных раком, изменения не окажут... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:14

2022-03-31T16:14

2022-03-31T16:19

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

технологии

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европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские медики готовы к приостановке поставок оборудования немецкой компании Miltenyi Biotec для клеточной терапии больных раком, изменения не окажут драматического влияния на реализуемые в стране проекты, в настоящее время рассматриваются различные варианты закупки аналогичного оборудования у других поставщиков, заявила РИА Новости первый заместитель Генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России, врач-гематолог Татьяна Гапонова.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что немецкая Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга."Мы готовы к этим изменениям (прекращению поставок фирмой Miltenyi), они не окажут драматического влияния на наши проекты. Сейчас мы рассматриваем различные варианты закупки аналогичного оборудования у других поставщиков, чьи поставки в Россию продолжаются", - сказала Гапонова.Она отметила, что рынок решений для высокотехнологичной автоматической работы с клетками достаточно велик, в настоящее время рассматриваются поставки не из стран Европы и США.

https://ria.ru/20220331/tekhnologii-1781111250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, технологии, сша, европа, санкции в отношении россии