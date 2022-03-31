https://ria.ru/20220331/tarkovskiy-1781133974.html

Четыре ретроспективы в честь 90-летия Тарковского пройдут в Москве

Четыре ретроспективы в честь 90-летия Тарковского пройдут в Москве - РИА Новости, 31.03.2022

Четыре ретроспективы в честь 90-летия Тарковского пройдут в Москве

Четыре ретроспективы в честь 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского пройдут в столичной сети кинотеатров "Москино" и на площадках Музея кино в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:17

2022-03-31T14:17

2022-03-31T17:20

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андрей тарковский

музей кино

москино

россия

ларс фон триер

александр сокуров

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Четыре ретроспективы в честь 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского пройдут в столичной сети кинотеатров "Москино" и на площадках Музея кино в течение года, сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.Зрители смогут увидеть семь фильмов Тарковского – пять работ, снятых в России, и две, созданные за рубежом. Также пройдет программа "Учителя", в которую включат фильмы любимых режиссеров Андрея Тарковского: Довженко, Брессона, Бергмана, Куросавы. По словам Мокрицкой, каждый показ будет сопровождаться лекцией киноведа.В программе "Ученики" – фильмы выдающихся режиссеров, и отечественных, и зарубежных, на которых повлияло творчество Тарковского. Это Константин Лопушанский, Александр Сокуров, Ларс фон Триер.В ретроспективу неигровых фильмов, посвященных Тарковскому, войдет, например, работа, снятая сыном режиссера Андреем – "Андрей Тарковский. Кино как молитва".Юбилейные 90 лет со дня рождения Тарковского исполняются 4 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20220330/teatr-1780740736.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, андрей тарковский, музей кино, москино, россия, ларс фон триер, александр сокуров, кино