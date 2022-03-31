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Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов - РИА Новости, 31.03.2022
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Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов
Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов - РИА Новости, 31.03.2022
Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов
Провайдеры мобильной связи в России стали отказываться от безлимитных тарифов, заявили РИА Новости основные участники рынка. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:37
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билайн
мтс
yota
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Провайдеры мобильной связи в России стали отказываться от безлимитных тарифов, заявили РИА Новости основные участники рынка.На этой неделе Минцифры сообщило, что рекомендует мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов,"Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 гигабайт. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом", - сообщили в пресс-службе Yota. При этом в компании уточнили, что если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут.В свою очередь, в пресс-службе Tele2 заявили, что безлимитные тарифы, при избыточном распространении, создают излишнюю нагрузку на сеть. "В своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории", - пояснили в пресс-службе."Мы обновили линейку наших тарифов для корпоративных клиентов — теперь в ней не осталось безлимитых тарифов для новых подключений", - сообщили в "Билайн" (компания "Вымпелком"). Провайдер уточнил, что предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне.Впрочем, МТС сообщил, что не собирается отказываться от безлимитных тарифов в архивной линейке, но запускать новые продукты с "безлимитом" также не планирует.
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билайн, мтс, yota, общество
14:37 31.03.2022
 
Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов

Провайдеры мобильной связи в России стали отказываться от безлимитных тарифов

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Провайдеры мобильной связи в России стали отказываться от безлимитных тарифов, заявили РИА Новости основные участники рынка.
На этой неделе Минцифры сообщило, что рекомендует мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов,
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"Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 гигабайт. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом", - сообщили в пресс-службе Yota. При этом в компании уточнили, что если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут.
В свою очередь, в пресс-службе Tele2 заявили, что безлимитные тарифы, при избыточном распространении, создают излишнюю нагрузку на сеть. "В своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории", - пояснили в пресс-службе.
"Мы обновили линейку наших тарифов для корпоративных клиентов — теперь в ней не осталось безлимитых тарифов для новых подключений", - сообщили в "Билайн" (компания "Вымпелком"). Провайдер уточнил, что предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне.
Впрочем, МТС сообщил, что не собирается отказываться от безлимитных тарифов в архивной линейке, но запускать новые продукты с "безлимитом" также не планирует.
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