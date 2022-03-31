https://ria.ru/20220331/swift-1781027661.html

Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, пишут СМИ

Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2022

Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, пишут СМИ

Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены SWIFT, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:30

2022-03-31T11:30

2022-03-31T14:52

экономика

владимир путин

москва

россия

украина

промсвязьбанк

swift

совкомбанк

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — РИА Новости. Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены SWIFT, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники.Новую платежную систему установят в штаб-квартирах Резервного банка Индии и ВЭБ. Предполагается, что она заработает уже в течение недели и обеспечит "беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".По данным издания, в начале апреля представители российского ЦБ встретятся с индийскими коллегами и обсудят создание правовой базы для продолжения двусторонней торговли и банковских операций, несмотря на введенные против Москвы санкции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от геноцида со стороны киевского режима.После этого многие страны ввели новые антироссийские санкции. Ограничения затронули поставки высокотехнологичного оборудования, некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств, около половины золотовалютных резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов оказались заморожены.Кроме того, в начале марта Евросоюз отключил от системы передачи финансовых сообщений SWIFT такие банки как ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

https://ria.ru/20220315/alternativy-1778281186.html

москва

россия

украина

индия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, москва, россия, украина, промсвязьбанк, swift, совкомбанк, индия