11:30 31.03.2022 (обновлено: 14:52 31.03.2022)
Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, пишут СМИ
Economic Times: Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT
Логотип SWIFT
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — РИА Новости. Индия и Россия создали платформу передачи межбанковских сообщений для замены SWIFT, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники.
"Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (центральный банк страны), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT", — говорится в публикации.
Новую платежную систему установят в штаб-квартирах Резервного банка Индии и ВЭБ. Предполагается, что она заработает уже в течение недели и обеспечит "беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от геноцида со стороны киевского режима.
После этого многие страны ввели новые антироссийские санкции. Ограничения затронули поставки высокотехнологичного оборудования, некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств, около половины золотовалютных резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов оказались заморожены.
Кроме того, в начале марта Евросоюз отключил от системы передачи финансовых сообщений SWIFT такие банки как ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.