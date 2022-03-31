https://ria.ru/20220331/sud-1781008858.html

Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии

Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии - РИА Новости, 31.03.2022

Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии

Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:03

2022-03-31T10:03

2022-03-31T10:03

происшествия

россия

карпинск

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Младенца госпитализировали с дистрофией, а позже передали родственникам. По данным прокуратуры, женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывала дитя в спортивной сумке и запирала в шкаф, оставляя на длительное время одну без присмотра, питания и воды.Жительница Карпинска признана виновной в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Гособвинитель требовал для нее 6 лет лишения свободы."Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/ubiystvo-1775583104.html

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карпинск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, карпинск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)