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Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии - РИА Новости, 31.03.2022
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Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии - РИА Новости, 31.03.2022
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии
Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:03
2022-03-31T10:03
происшествия
россия
карпинск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Младенца госпитализировали с дистрофией, а позже передали родственникам. По данным прокуратуры, женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывала дитя в спортивной сумке и запирала в шкаф, оставляя на длительное время одну без присмотра, питания и воды.Жительница Карпинска признана виновной в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Гособвинитель требовал для нее 6 лет лишения свободы."Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях.
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россия
карпинск
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происшествия, россия, карпинск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:03 31.03.2022
 
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии

Суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Урала, полгода прятавшую ребенка в шкафу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Младенца госпитализировали с дистрофией, а позже передали родственникам. По данным прокуратуры, женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывала дитя в спортивной сумке и запирала в шкаф, оставляя на длительное время одну без присмотра, питания и воды.
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Жительница Карпинска признана виновной в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Гособвинитель требовал для нее 6 лет лишения свободы.
"Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении.
Как добавили в региональном управлении СК РФ, судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях.
 
ПроисшествияРоссияКарпинскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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