https://ria.ru/20220331/sud-1781008858.html
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии - РИА Новости, 31.03.2022
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии
Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:03
2022-03-31T10:03
2022-03-31T10:03
происшествия
россия
карпинск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Карпинский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии женщину, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать с рождения прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Младенца госпитализировали с дистрофией, а позже передали родственникам. По данным прокуратуры, женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывала дитя в спортивной сумке и запирала в шкаф, оставляя на длительное время одну без присмотра, питания и воды.Жительница Карпинска признана виновной в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Гособвинитель требовал для нее 6 лет лишения свободы."Карпинский городской суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребенком возраста 14 лет", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/ubiystvo-1775583104.html
россия
карпинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, карпинск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Жительница Урала, полгода прятавшая дочь в шкафу, получила пять лет колонии
Суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Урала, полгода прятавшую ребенка в шкафу