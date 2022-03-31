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В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/sud-1780990380.html
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду - РИА Новости, 31.03.2022
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду
Власти Донецкой Народной Республики при освобождении своей территории не будут обращаться с захваченными иностранными наемниками как с военнопленными, заявил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:01
2022-03-31T09:12
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики при освобождении своей территории не будут обращаться с захваченными иностранными наемниками как с военнопленными, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."К ним будут относиться не как к военнопленным. Их будут арестовывать и предавать суду", — подчеркнул собеседник агентства.Международное право вооруженных конфликтов не наделяет наемников правами военнопленных.Как сообщил накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, количество иностранных наемников на Украине достигло 6,5 тысячи человек, они приехали из 62 государств. По словам дипломата, ударами высокоточным оружием российские войска за последние две недели ликвидировали около 600 "солдат удачи", более 500 покинули страну.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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донецкая народная республика
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353
60
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60
Эдуард Басурин про иностранных наемников в ДНР: "Их будут предавать суду. Это факт"
Иностранных наемников, задержанных в Донецкой народной республике, будут привлекать к суду, об этом РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
06:01 31.03.2022 (обновлено: 09:12 31.03.2022)
 
В ДНР пообещали привлечь иностранных наемников к суду

Представитель народной милиции ДНР Басурин: пленных иностранных наемников предадут суду

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики при освобождении своей территории не будут обращаться с захваченными иностранными наемниками как с военнопленными, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"К ним будут относиться не как к военнопленным. Их будут арестовывать и предавать суду", — подчеркнул собеседник агентства.
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Международное право вооруженных конфликтов не наделяет наемников правами военнопленных.
Как сообщил накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, количество иностранных наемников на Украине достигло 6,5 тысячи человек, они приехали из 62 государств. По словам дипломата, ударами высокоточным оружием российские войска за последние две недели ликвидировали около 600 "солдат удачи", более 500 покинули страну.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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