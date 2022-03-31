https://ria.ru/20220331/sud-1780986445.html

Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей

Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей - РИА Новости, 31.03.2022

Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей

Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:40

2022-03-31T02:40

2022-03-31T02:43

происшествия

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анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан присяжными, а после отмены оправдательного приговора Верховным судом скрылся, сообщает региональная прокуратура.Гособвинитель принес кассационное представление, в итоге Верховный суд РФ отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение. После отмены оправдательного приговора в ноябре 2012 года мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный и международный розыск, производство по уголовному делу приостановлено.В сентябре 2021 года его задержали в Москве и этапировали в Анадырь. Производство по уголовному делу возобновлено, его вновь рассмотрела коллегия присяжных заседателей."Присяжными вынесен обвинительный вердикт, подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html

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Максим Горбачев

происшествия, россия, анадырь, москва