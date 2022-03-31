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Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей - РИА Новости, 31.03.2022
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Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей
Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей - РИА Новости, 31.03.2022
Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей
Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T02:40
2022-03-31T02:43
происшествия
россия
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан присяжными, а после отмены оправдательного приговора Верховным судом скрылся, сообщает региональная прокуратура.Гособвинитель принес кассационное представление, в итоге Верховный суд РФ отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение. После отмены оправдательного приговора в ноябре 2012 года мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный и международный розыск, производство по уголовному делу приостановлено.В сентябре 2021 года его задержали в Москве и этапировали в Анадырь. Производство по уголовному делу возобновлено, его вновь рассмотрела коллегия присяжных заседателей."Присяжными вынесен обвинительный вердикт, подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
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происшествия, россия, анадырь, москва
02:40 31.03.2022 (обновлено: 02:43 31.03.2022)
 
Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей

Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей топором

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан присяжными, а после отмены оправдательного приговора Верховным судом скрылся, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что 12 августа 2010 года на почве ссоры и личной неприязни мужчина убил свою мать и отчима, зарубив их топором, пока те спали. В 2012 году указанное уголовное дело уже рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая большинством голосов признала подсудимого невиновным. На основании указанного вердикта в отношении мужчины был постановлен оправдательный приговор", - говорится в сообщении.
Гособвинитель принес кассационное представление, в итоге Верховный суд РФ отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение. После отмены оправдательного приговора в ноябре 2012 года мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный и международный розыск, производство по уголовному делу приостановлено.
В сентябре 2021 года его задержали в Москве и этапировали в Анадырь. Производство по уголовному делу возобновлено, его вновь рассмотрела коллегия присяжных заседателей.
"Присяжными вынесен обвинительный вердикт, подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
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