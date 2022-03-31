02:40 31.03.2022 (обновлено: 02:43 31.03.2022)
Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей
Жителя Чукотки осудили на 16 лет за убийство спящих родителей топором
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд Чукотского автономного округа назначил 16,5 года колонии строгого режима местному жителю, который убил топором спящих мать и отчима, был оправдан присяжными, а после отмены оправдательного приговора Верховным судом скрылся, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что 12 августа 2010 года на почве ссоры и личной неприязни мужчина убил свою мать и отчима, зарубив их топором, пока те спали. В 2012 году указанное уголовное дело уже рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая большинством голосов признала подсудимого невиновным. На основании указанного вердикта в отношении мужчины был постановлен оправдательный приговор", - говорится в сообщении.
Гособвинитель принес кассационное представление, в итоге Верховный суд РФ отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение. После отмены оправдательного приговора в ноябре 2012 года мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный и международный розыск, производство по уголовному делу приостановлено.
"Присяжными вынесен обвинительный вердикт, подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом постановлен обвинительный приговор, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.