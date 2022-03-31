https://ria.ru/20220331/su-25-1780989576.html

CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25

CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25 - РИА Новости, 31.03.2022

CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25

Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T05:20

2022-03-31T05:20

2022-03-31T09:29

в мире

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ.Сейчас из всех стран НАТО только Болгария располагает Су-25.Кроме того, Киев запросил у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами.Пентагон в начале марта не поддержал планы Польши передать украинским военным нескольких десятков истребителей МиГ-29 советского производства. Польские власти предполагали, что самолеты переместят на американскую базу в Германии, после чего Вашингтон сам примет формальное решение, как с ними поступить. Американское разведсообщество пришло к выводу, что этот шаг будет истолкован как эскалация и повлечет "существенную реакцию" Москвы, втягивающий НАТО в конфликт.По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.Американские СМИ писали, что взамен Варшава планировала получить от Вашингтона истребители F-16. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции ведомство назвало освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/vooruzhenie-1780915904.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина