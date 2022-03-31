05:20 31.03.2022 (обновлено: 09:29 31.03.2022)
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25
CNN: Украина попросила у США в качестве военной помощи штурмовики Су-25 и беспилотники
© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ.
"В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства", — говорится в публикации.
Кроме того, Киев запросил у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами.
Пентагон в начале марта не поддержал планы Польши передать украинским военным нескольких десятков истребителей МиГ-29 советского производства. Польские власти предполагали, что самолеты переместят на американскую базу в Германии, после чего Вашингтон сам примет формальное решение, как с ними поступить. Американское разведсообщество пришло к выводу, что этот шаг будет истолкован как эскалация и повлечет "существенную реакцию" Москвы, втягивающий НАТО в конфликт.
По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции ведомство назвало освобождение Донбасса.