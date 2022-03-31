Рейтинг@Mail.ru
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25 - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/su-25-1780989576.html
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25 - РИА Новости, 31.03.2022
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25
Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T05:20
2022-03-31T09:29
в мире
россия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ.Сейчас из всех стран НАТО только Болгария располагает Су-25.Кроме того, Киев запросил у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами.Пентагон в начале марта не поддержал планы Польши передать украинским военным нескольких десятков истребителей МиГ-29 советского производства. Польские власти предполагали, что самолеты переместят на американскую базу в Германии, после чего Вашингтон сам примет формальное решение, как с ними поступить. Американское разведсообщество пришло к выводу, что этот шаг будет истолкован как эскалация и повлечет "существенную реакцию" Москвы, втягивающий НАТО в конфликт.По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.Американские СМИ писали, что взамен Варшава планировала получить от Вашингтона истребители F-16. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции ведомство назвало освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/vooruzhenie-1780915904.html
https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина
05:20 31.03.2022 (обновлено: 09:29 31.03.2022)
 
CNN: Украина попросила у США "российские" штурмовики Су-25

CNN: Украина попросила у США в качестве военной помощи штурмовики Су-25 и беспилотники

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина передала США список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи, среди прочего в нем упомянуты советские самолеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ.
"В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства", — говорится в публикации.
Сейчас из всех стран НАТО только Болгария располагает Су-25.
Кроме того, Киев запросил у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 16:57
Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину
Пентагон в начале марта не поддержал планы Польши передать украинским военным нескольких десятков истребителей МиГ-29 советского производства. Польские власти предполагали, что самолеты переместят на американскую базу в Германии, после чего Вашингтон сам примет формальное решение, как с ними поступить. Американское разведсообщество пришло к выводу, что этот шаг будет истолкован как эскалация и повлечет "существенную реакцию" Москвы, втягивающий НАТО в конфликт.
По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29.
Американские СМИ писали, что взамен Варшава планировала получить от Вашингтона истребители F-16.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции ведомство назвало освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО
 
В миреРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала