https://ria.ru/20220331/ssj100-1781099724.html

Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100

Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100 - РИА Новости, 31.03.2022

Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100

Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:34

2022-03-31T15:34

2022-03-31T15:34

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российские космические системы

sukhoi superjet

бе-200

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200, сообщает "Роскосмос"."Компания "Протон-ПМ" изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолётов-амфибий Бе-200", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что специалисты космической отрасли спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры и управлять процессом проведения испытаний."Роскосмос" готов оказать максимальную помощь предприятиям авиационного двигателестроения и приборостроения для скорейшего увеличения выпуска отечественных самолётов, эффективного и оперативного обеспечения программы импортозамещения в российской авиации в части производства авиадвигателей и авионики", - написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин уже заявил о готовности помочь авиационной отрасли. По его словам, на базе двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" можно организовать производство деталей для авиадвигателей, а холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.В марте в Минпромторге РФ сообщили, что по поручению главы министерства Дениса Мантурова двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.

https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html

https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российские космические системы , sukhoi superjet, бе-200, дмитрий рогозин, роскосмос