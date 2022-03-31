Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100
"Роскосмос": пермская компания "Протон-ПМ" поможет создать новый двигатель для SSJ100
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200, сообщает "Роскосмос".
"Компания "Протон-ПМ" изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолётов-амфибий Бе-200", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что специалисты космической отрасли спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры и управлять процессом проведения испытаний.
"Роскосмос" готов оказать максимальную помощь предприятиям авиационного двигателестроения и приборостроения для скорейшего увеличения выпуска отечественных самолётов, эффективного и оперативного обеспечения программы импортозамещения в российской авиации в части производства авиадвигателей и авионики", - написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин уже заявил о готовности помочь авиационной отрасли. По его словам, на базе двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" можно организовать производство деталей для авиадвигателей, а холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.
В марте в Минпромторге РФ сообщили, что по поручению главы министерства Дениса Мантурова двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.