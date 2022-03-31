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Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100 - РИА Новости, 31.03.2022
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Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100
Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100 - РИА Новости, 31.03.2022
Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100
Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:34
2022-03-31T15:34
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российские космические системы
sukhoi superjet
бе-200
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200, сообщает "Роскосмос"."Компания "Протон-ПМ" изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолётов-амфибий Бе-200", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что специалисты космической отрасли спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры и управлять процессом проведения испытаний."Роскосмос" готов оказать максимальную помощь предприятиям авиационного двигателестроения и приборостроения для скорейшего увеличения выпуска отечественных самолётов, эффективного и оперативного обеспечения программы импортозамещения в российской авиации в части производства авиадвигателей и авионики", - написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее Рогозин уже заявил о готовности помочь авиационной отрасли. По его словам, на базе двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" можно организовать производство деталей для авиадвигателей, а холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.В марте в Минпромторге РФ сообщили, что по поручению главы министерства Дениса Мантурова двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.
https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html
https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российские космические системы , sukhoi superjet, бе-200, дмитрий рогозин, роскосмос
15:34 31.03.2022
 
Производитель двигателей ракет "Протон" поможет создать мотор для SSJ100

"Роскосмос": пермская компания "Протон-ПМ" поможет создать новый двигатель для SSJ100

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пермская компания "Протон-ПМ", которая производит двигатели для ракет "Протон", создаст стенд для испытаний авиадвигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 и амфибий Бе-200, сообщает "Роскосмос".
"Компания "Протон-ПМ" изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолётов-амфибий Бе-200", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
11:33
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100
Отмечается, что специалисты космической отрасли спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры и управлять процессом проведения испытаний.
"Роскосмос" готов оказать максимальную помощь предприятиям авиационного двигателестроения и приборостроения для скорейшего увеличения выпуска отечественных самолётов, эффективного и оперативного обеспечения программы импортозамещения в российской авиации в части производства авиадвигателей и авионики", - написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин уже заявил о готовности помочь авиационной отрасли. По его словам, на базе двигателестроительного предприятия НПО "Энергомаш" можно организовать производство деталей для авиадвигателей, а холдинг "Российские космические системы" (РКС) может начать производство авионики.
В марте в Минпромторге РФ сообщили, что по поручению главы министерства Дениса Мантурова двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:11
Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российские космические системыSukhoi SuperjetБе-200Дмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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