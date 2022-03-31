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США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин
США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин
США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:32
2022-03-31T16:32
экономика
сша
в мире
европа
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Из этой же серии и попытки всеми силами перевести на дорогой американский СПГ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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экономика, сша, в мире, европа, владимир путин
16:32 31.03.2022
 
США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин

Президент Путин заявил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Из этой же серии и попытки всеми силами перевести на дорогой американский СПГ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:28
Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин
 
ЭкономикаСШАВ миреЕвропаВладимир Путин
 
 
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