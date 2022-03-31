https://ria.ru/20220331/ssha-1781118682.html

США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин

США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, заявил Путин

США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:32

2022-03-31T16:32

2022-03-31T16:32

экономика

сша

в мире

европа

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Из этой же серии и попытки всеми силами перевести на дорогой американский СПГ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html

сша

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сша, в мире, европа, владимир путин