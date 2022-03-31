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США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин
Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:47
владимир путин
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России Владимир Путин."США попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как это они делали в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, сша
16:18 31.03.2022 (обновлено: 16:47 31.03.2022)
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин
Путин считает, что США попытаются заработать на глобальной нестабильности