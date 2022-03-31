https://ria.ru/20220331/ssha-1781114311.html

США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин

США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин

Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:18

2022-03-31T16:47

владимир путин

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России Владимир Путин."США попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как это они делали в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, сша