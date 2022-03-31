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США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин
Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:18
2022-03-31T16:47
владимир путин
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России Владимир Путин."США попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как это они делали в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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владимир путин, в мире, россия, сша
16:18 31.03.2022 (обновлено: 16:47 31.03.2022)
 
США попытаются заработать на глобальной нестабильности, заявил Путин

Путин считает, что США попытаются заработать на глобальной нестабильности

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соединённые Штаты попытаются заработать на глобальной нестабильности, как они это делали во времена Первой и Второй мировых войн, заявил президент России Владимир Путин.
"США попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как это они делали в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и так далее. Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Флаги США и ЕС в преддверии прибытия президента США на саммит Европейского союза в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:00
Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества
 
Владимир ПутинВ миреРоссияСША
 
 
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