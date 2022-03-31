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День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, газ за рубли для "недружественных" стран - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/spetsoperatsiya-1781182684.html
День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, газ за рубли для "недружественных" стран
День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, газ за рубли для "недружественных" стран - РИА Новости, 31.03.2022
День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, газ за рубли для "недружественных" стран
Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, сбиты два вертолета Ми-8 украинских сил, названы фамилии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:04
2022-03-31T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сша
россия
газпромбанк
ми-8
ми-24
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, сбиты два вертолета Ми-8 украинских сил, названы фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за поставки газа в рублях для "недружественных" стран.Ход операцииОполченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов. Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело). Российскими средствами ПВО в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха. Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Названы чиновники США, участвовавшие в военно-биологической деятельности на УкраинеМинистерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп - директор Программы по совместному снижению угрозы (DTRA), целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность, Джоанна Уинтрол - глава офиса DTRA на Украине, Лэнс Липпенкотт - глава украинского подразделения Black and Veatch и основной контакт для минобороны и минздрава Украины, Мэри Гуттиери - представитель Metabiota на Украине и доверенное лицо Хантера Байдена, а также Скотт Торнтон, он курировал модернизацию лабораторий, консультировал местный персонал по обращению с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.Газ за рублиПрезидент России Владимир Путин подписал в четверг указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными" странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля. Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа.
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владимир путин, сша, россия, газпромбанк, ми-8, ми-24, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, днр, лнр, в мире, природный газ, биологическое оружие, хантер байден
23:04 31.03.2022
 
День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, газ за рубли для "недружественных" стран

День 36-й: ДНР и ЛНР продвигаются, "недружественные" страны будут платить за газ в рублях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, сбиты два вертолета Ми-8 украинских сил, названы фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за поставки газа в рублях для "недружественных" стран.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"

Ход операции

Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов. Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело). Российскими средствами ПВО в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха. Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань

Названы чиновники США, участвовавшие в военно-биологической деятельности на Украине

Министерство обороны России назвало фамилии должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на Украине, среди них Роберт Поуп - директор Программы по совместному снижению угрозы (DTRA), целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность, Джоанна Уинтрол - глава офиса DTRA на Украине, Лэнс Липпенкотт - глава украинского подразделения Black and Veatch и основной контакт для минобороны и минздрава Украины, Мэри Гуттиери - представитель Metabiota на Украине и доверенное лицо Хантера Байдена, а также Скотт Торнтон, он курировал модернизацию лабораторий, консультировал местный персонал по обращению с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.

Газ за рубли

Президент России Владимир Путин подписал в четверг указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными" странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля. Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСШАРоссияГазпромбанкМи-8Ми-24УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДНРЛНРВ миреПриродный газбиологическое оружиеХантер Байден
 
 
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