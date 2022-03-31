https://ria.ru/20220331/soglashenie-1781006030.html

Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны

Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны - РИА Новости, 31.03.2022

Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны

Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:40

2022-03-31T09:40

2022-03-31T11:41

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху."Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", - сказал Шеху.Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести."В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - добавил Шеху.Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ и Нигерия обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве 2017 года.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>

https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781000120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, нигерия