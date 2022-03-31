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Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны - РИА Новости, 31.03.2022
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Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны - РИА Новости, 31.03.2022
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:40
2022-03-31T11:41
в мире
россия
нигерия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху."Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", - сказал Шеху.Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести."В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - добавил Шеху.Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ и Нигерия обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве 2017 года.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781000120.html
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в мире, россия, нигерия
09:40 31.03.2022 (обновлено: 11:41 31.03.2022)
 
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны

Посол Шеху: Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
"Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", - сказал Шеху.
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Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести.
"В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - добавил Шеху.
Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ и Нигерия обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве 2017 года.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
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