https://ria.ru/20220331/soglashenie-1781006030.html
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны - РИА Новости, 31.03.2022
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:40
2022-03-31T09:40
2022-03-31T11:41
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху."Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", - сказал Шеху.Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести."В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - добавил Шеху.Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ и Нигерия обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве 2017 года.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781000120.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, нигерия
09:40 31.03.2022 (обновлено: 11:41 31.03.2022)
Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
Посол Шеху: Нигерия и Россия обсуждают имплементацию соглашения в сфере обороны
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Имплементация соглашения РФ и Нигерии в сфере обороны идет на уровне МИД и Минобороны стран, заявил в интервью
РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
"Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран", - сказал Шеху.
Посол также отметил, что по имплементации соглашения должна была пройти совместная российско-нигерийская комиссия, однако из-за напряженной международной обстановки ее пришлось перенести.
"В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - добавил Шеху.
Ранее посол сообщил, что в августе 2021 года РФ
и Нигерия
обновили соглашение о военно-техническом сотрудничестве 2017 года.