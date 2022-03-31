https://ria.ru/20220331/sochi-1780997948.html

Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года

Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года

Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:35

2022-03-31T15:35

2022-03-31T18:08

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СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.Росту числа туристов будет способствовать превращение аэропорта во временный хаб для международных рейсов с 7 апреля, отмечают чиновники."На сегодняшний день аэропорт Сочи остается единственным действующим на юге России, это еще один дополнительный фактор в сторону ожидаемого увеличения турпотока", — сказала заммэра курорта Инна Петухова.Ранее власти города информировали, что в текущем году Сочи посетят не менее семи миллионов гостей.

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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