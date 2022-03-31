https://ria.ru/20220331/sochi-1780997948.html
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года
Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:35
2022-03-31T15:35
2022-03-31T18:08
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg
СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.Росту числа туристов будет способствовать превращение аэропорта во временный хаб для международных рейсов с 7 апреля, отмечают чиновники."На сегодняшний день аэропорт Сочи остается единственным действующим на юге России, это еще один дополнительный фактор в сторону ожидаемого увеличения турпотока", — сказала заммэра курорта Инна Петухова.Ранее власти города информировали, что в текущем году Сочи посетят не менее семи миллионов гостей.
https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b47230cc113a1ff5d9e59824c2ba14cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, россия
15:35 31.03.2022 (обновлено: 18:08 31.03.2022)
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года
Заммэра Сочи: с начала года горнолыжные курорты региона посетили около 800 тысяч туристов
СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.
Росту числа туристов будет способствовать превращение аэропорта во временный хаб для международных рейсов с 7 апреля, отмечают чиновники.
"На сегодняшний день аэропорт Сочи остается единственным действующим на юге России, это еще один дополнительный фактор в сторону ожидаемого увеличения турпотока", — сказала заммэра курорта Инна Петухова.
Ранее власти города информировали, что в текущем году Сочи посетят не менее семи миллионов гостей.