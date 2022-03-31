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Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года
Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:35
2022-03-31T18:08
туризм
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СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.Росту числа туристов будет способствовать превращение аэропорта во временный хаб для международных рейсов с 7 апреля, отмечают чиновники."На сегодняшний день аэропорт Сочи остается единственным действующим на юге России, это еще один дополнительный фактор в сторону ожидаемого увеличения турпотока", — сказала заммэра курорта Инна Петухова.Ранее власти города информировали, что в текущем году Сочи посетят не менее семи миллионов гостей.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия
15:35 31.03.2022 (обновлено: 18:08 31.03.2022)
 
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в горах Сочи с начала года

Заммэра Сочи: с начала года горнолыжные курорты региона посетили около 800 тысяч туристов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Порядка 800 тысяч отдыхающих посетили горнолыжный кластер Сочи с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.
Росту числа туристов будет способствовать превращение аэропорта во временный хаб для международных рейсов с 7 апреля, отмечают чиновники.
"На сегодняшний день аэропорт Сочи остается единственным действующим на юге России, это еще один дополнительный фактор в сторону ожидаемого увеличения турпотока", — сказала заммэра курорта Инна Петухова.
Ранее власти города информировали, что в текущем году Сочи посетят не менее семи миллионов гостей.
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