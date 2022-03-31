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Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220331/smolensk-1778313536.html
Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные
Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные - РИА Новости, 31.03.2022
Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные
Смоленск — смесь минувших эпох: здания в стиле русского барокко, крепостная стена петровских времен, деревянные дома начала прошлого века. И сосны вокруг. Само... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:10
2022-03-31T17:04
туризм
маршруты - туризм
николай i
россия
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достопримечательности
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. Смоленск — смесь минувших эпох: здания в стиле русского барокко, крепостная стена петровских времен, деревянные дома начала прошлого века. И сосны вокруг. Само имя города, по легенде, связано с древним промыслом — смолением лодок. О том, какие секреты хранят старинные башни, почему у главного парка "французское" название и как в центре встретить козу, — в материале РИА Новости.Барокко и коза ЗояСмоленск считают "западной калиткой России": отсюда всего 70 километров до границы с Белоруссией. Центр — особняки XIX века. Один из них — эклектичный дом бывшего градоначальника Александра Энгельгардта на улице Глинки. В его архитектуре и колонны с завитушками, и вазоны на крыше, и арки, и круглые окошки. "Сходить к Эдику" у местных жителей означает "расписаться" — именно здесь Дворец бракосочетаний.В ярко-малиновом строении с белыми колоннами и трехмаршевой парадной лестницей с ажурными чугунными ступенями когда-то размещалось Александровское реальное училище. А сейчас — Смоленская художественная галерея. В основе экспозиции — привезенные из окрестных поместий картины, в том числе и западноевропейская живопись.Новые хозяева домов, некогда принадлежавших местной знати, сдают в аренду квартиры в центре. Их можно найти в системах бронирования по современным названиям районов — например, "Апартаменты на Большой Советской".Сутки обойдутся в среднем в две с половиной тысячи рублей. Как правило, туристы, приезжающие на день-два, останавливаются именно в таких квартирах. Внутри кое-где сохранилась лепнина, потолки — высокие, комнаты — просторные и светлые, а из окон видны "стекающие" с холмов старинные церкви.Свято-Успенский кафедральный собор заложил еще Владимир Мономах. Это выдающийся храм в стиле барокко, один из красивейших в Европе. Впрочем, сходство с Европой обманчиво. Недалеко от собора — крепкие деревянные дома. Доносится стук топора, кудахчут куры, мужички с грохотом кидают дрова, старушки развешивают простыни, а дед в резиновых сапогах выгуливает козу Зою.Череп и ВеселухаДругая русская особенность Смоленска — мощь крепости. Пограничный город принимал на себя удар в случае нападения на Россию. Стены десятиметровой высоты и шестиметровой ширины протяженностью шесть с половиной километров (сейчас сохранилась примерно половина) и 38 круглых остроконечных башен возвели в начале XVII века по проекту архитектора Федора Коня.По одной из местных легенд, в стену вмурован череп лошади Меркурия Смоленского — почитаемого в городе святого. В XIII веке во время татарского нашествия он вдруг услышал голос Богородицы, приказавший ему отправиться в бой. Воин в одиночку разгромил вражеский лагерь и даже убил великана, за что и поплатился головой.Железные сандалии героя хранятся в Свято-Успенском соборе. А череп его коня, говорят, начинал ржать, как только Смоленску грозила опасность.По другому преданию, в сохранившейся до наших дней башне Веселухе заживо замуровали дочь местного помещика — за распутство. Красавица потеряла рассудок — дни и ночи напролет хохотала до самой смерти.Русский духВ Смоленске — исток Днепра: отсюда река растекается по соседним государствам. При слове "набережная" представляется променад с кафе, музыкой, лавочками и причалом. Здесь ничего подобного нет, да и сам Днепр в городской черте мелкий, кое-где просвечивается дно с водорослями.Зато есть крутые берега, покрытые густой зеленью, в которую словно окунаются купола с золочеными крестами. Сюда смоляне приходят подышать свежим воздухом.Русь проявляется и в саду имени Глинки, который раньше назывался "Блонье". Слово кажется французским. Но на самом деле, с точки зрения автора "Словаря смоленских говоров" Анастасии Ивановой, — исконно русское. Изначально под "болонье" понимали заливной луг, а также открытое место перед крепостью.В XIX веке Николай I повелел разбить тут сад. В 1885-м в парке установили памятник уроженцу Смоленской губернии композитору Михаилу Глинке. После окончания Второй мировой среди деревьев появился бронзовый олень, привезенный с дачи Геринга. Рога бронзового трофея блестят: натирают туристы.Сейчас Блонье украшают статуи коров, разрисованных в стиле лоскутных одеял, и клумбы в виде расписных кружек. Рядом трехэтажное кафе "Русский двор". В меню — тыквенный суп с имбирем, форель под шубой, демидовские драники, щучьи котлеты, облепиховый морс, фирменный сбитень с малиной.Жители города рекомендуют еще ресторан "Усадьба" — спокойное место с тихим двором и видом на зеленые холмы, и "Мандаринового гуся". Вечером неплохо заглянуть в клуб "Маяковский", по выходным там живая музыка — блюз и джаз.
https://ria.ru/20220204/vologda-1770433268.html
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08:10 31.03.2022 (обновлено: 17:04 31.03.2022)
 

Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные

© Pixabay / Public domain/17902Успенский собор в Смоленске
Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Pixabay / Public domain/17902
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. Смоленск — смесь минувших эпох: здания в стиле русского барокко, крепостная стена петровских времен, деревянные дома начала прошлого века. И сосны вокруг. Само имя города, по легенде, связано с древним промыслом — смолением лодок. О том, какие секреты хранят старинные башни, почему у главного парка "французское" название и как в центре встретить козу, — в материале РИА Новости.

Барокко и коза Зоя

Смоленск считают "западной калиткой России": отсюда всего 70 километров до границы с Белоруссией.
Центр — особняки XIX века. Один из них — эклектичный дом бывшего градоначальника Александра Энгельгардта на улице Глинки. В его архитектуре и колонны с завитушками, и вазоны на крыше, и арки, и круглые окошки. "Сходить к Эдику" у местных жителей означает "расписаться" — именно здесь Дворец бракосочетаний.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДом Александра Энгельгарта на улице Глинки в Смоленске
Дом Александра Энгельгарта на улице Глинки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дом Александра Энгельгарта на улице Глинки в Смоленске
В ярко-малиновом строении с белыми колоннами и трехмаршевой парадной лестницей с ажурными чугунными ступенями когда-то размещалось Александровское реальное училище. А сейчас — Смоленская художественная галерея. В основе экспозиции — привезенные из окрестных поместий картины, в том числе и западноевропейская живопись.
CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галерея

Союз художников России, художественная галерея

Союз Художников России, художественная галерея
1 из 4

Союз художников России, художественная галерея

CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галерея
CC0 / Public Domain /

"Зимний обоз в пути" (картина Ивана Айвазовского, 1857). Смоленская художественная галерея

Зимний обоз в пути (картина Ивана Айвазовского, 1857)
2 из 4

"Зимний обоз в пути" (картина Ивана Айвазовского, 1857). Смоленская художественная галерея

CC0 / Public Domain /
CC0 / Public domain /

"Городской пейзаж" (картина Аристарха Лентулова, 1918). Смоленская художественная галерея

Городской пейзаж (картина Аристар Лентулова, 1918)
3 из 4

"Городской пейзаж" (картина Аристарха Лентулова, 1918). Смоленская художественная галерея

CC0 / Public domain /
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мужчина проходит мимо скульптуры "Кот смоленский" на улице Октябрьской Революции в Смоленске

Мужчина проходит мимо Скульптуры Кот смоленский на улице Октябрьской Революции в Смоленске
4 из 4

Мужчина проходит мимо скульптуры "Кот смоленский" на улице Октябрьской Революции в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 4

Союз художников России, художественная галерея

CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галерея
2 из 4

"Зимний обоз в пути" (картина Ивана Айвазовского, 1857). Смоленская художественная галерея

CC0 / Public Domain /
3 из 4

"Городской пейзаж" (картина Аристарха Лентулова, 1918). Смоленская художественная галерея

CC0 / Public domain /
4 из 4

Мужчина проходит мимо скульптуры "Кот смоленский" на улице Октябрьской Революции в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Новые хозяева домов, некогда принадлежавших местной знати, сдают в аренду квартиры в центре. Их можно найти в системах бронирования по современным названиям районов — например, "Апартаменты на Большой Советской".
Сутки обойдутся в среднем в две с половиной тысячи рублей. Как правило, туристы, приезжающие на день-два, останавливаются именно в таких квартирах. Внутри кое-где сохранилась лепнина, потолки — высокие, комнаты — просторные и светлые, а из окон видны "стекающие" с холмов старинные церкви.
Свято-Успенский кафедральный собор заложил еще Владимир Мономах. Это выдающийся храм в стиле барокко, один из красивейших в Европе.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
1 из 4

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Pixabay / Public domain/17902

Успенский собор в Смоленске

Успенский собор в Смоленске
2 из 4

Успенский собор в Смоленске

© Pixabay / Public domain/17902
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки на смотровой площадке в Смоленске

Девушки на смотровой площадке в Смоленске
3 из 4

Девушки на смотровой площадке в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кот на дороге в Смоленске

Кот на дороге в Смоленске
4 из 4

Кот на дороге в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 4

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Успенский собор в Смоленске

© Pixabay / Public domain/17902
3 из 4

Девушки на смотровой площадке в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Кот на дороге в Смоленске

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Впрочем, сходство с Европой обманчиво. Недалеко от собора — крепкие деревянные дома. Доносится стук топора, кудахчут куры, мужички с грохотом кидают дрова, старушки развешивают простыни, а дед в резиновых сапогах выгуливает козу Зою.

Череп и Веселуха

Другая русская особенность Смоленска — мощь крепости. Пограничный город принимал на себя удар в случае нападения на Россию. Стены десятиметровой высоты и шестиметровой ширины протяженностью шесть с половиной километров (сейчас сохранилась примерно половина) и 38 круглых остроконечных башен возвели в начале XVII века по проекту архитектора Федора Коня.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Фрагмент крепостной стены и Моховая башня Смоленского кремля

Фрагмент крепостной стены и Моховая башня Смоленского кремля
1 из 3

Фрагмент крепостной стены и Моховая башня Смоленского кремля

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанк

Башня "Орел" (Городецкая) Смоленского кремля

Башня Орел (Городецкая) Смоленского кремля
2 из 3

Башня "Орел" (Городецкая) Смоленского кремля

© РИА Новости / Олег Минеев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одна из улиц Смоленска

Одна из улиц Смоленска
3 из 3

Одна из улиц Смоленска

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 3

Фрагмент крепостной стены и Моховая башня Смоленского кремля

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 3

Башня "Орел" (Городецкая) Смоленского кремля

© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Одна из улиц Смоленска

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По одной из местных легенд, в стену вмурован череп лошади Меркурия Смоленского — почитаемого в городе святого. В XIII веке во время татарского нашествия он вдруг услышал голос Богородицы, приказавший ему отправиться в бой. Воин в одиночку разгромил вражеский лагерь и даже убил великана, за что и поплатился головой.
Железные сандалии героя хранятся в Свято-Успенском соборе. А череп его коня, говорят, начинал ржать, как только Смоленску грозила опасность.
По другому преданию, в сохранившейся до наших дней башне Веселухе заживо замуровали дочь местного помещика — за распутство. Красавица потеряла рассудок — дни и ночи напролет хохотала до самой смерти.
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Русский дух

В Смоленске — исток Днепра: отсюда река растекается по соседним государствам. При слове "набережная" представляется променад с кафе, музыкой, лавочками и причалом. Здесь ничего подобного нет, да и сам Днепр в городской черте мелкий, кое-где просвечивается дно с водорослями.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Зато есть крутые берега, покрытые густой зеленью, в которую словно окунаются купола с золочеными крестами. Сюда смоляне приходят подышать свежим воздухом.
Русь проявляется и в саду имени Глинки, который раньше назывался "Блонье". Слово кажется французским. Но на самом деле, с точки зрения автора "Словаря смоленских говоров" Анастасии Ивановой, — исконно русское. Изначально под "болонье" понимали заливной луг, а также открытое место перед крепостью.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСкульптура оленя работы немецкого анималиста Рихарда Фризе, перемещенная из Германии после окончания Великой Отечественной войны, в саду Блонье в Смоленске
Скульптура Оленя работы немецкого анималиста Рихарда Фризе, перемещенная из Германии после окончания Великой Отечественной войны, в Саду Блонье в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Скульптура оленя работы немецкого анималиста Рихарда Фризе, перемещенная из Германии после окончания Великой Отечественной войны, в саду Блонье в Смоленске
В XIX веке Николай I повелел разбить тут сад. В 1885-м в парке установили памятник уроженцу Смоленской губернии композитору Михаилу Глинке. После окончания Второй мировой среди деревьев появился бронзовый олень, привезенный с дачи Геринга. Рога бронзового трофея блестят: натирают туристы.
Сейчас Блонье украшают статуи коров, разрисованных в стиле лоскутных одеял, и клумбы в виде расписных кружек. Рядом трехэтажное кафе "Русский двор". В меню — тыквенный суп с имбирем, форель под шубой, демидовские драники, щучьи котлеты, облепиховый морс, фирменный сбитень с малиной.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Шеф-повар, исследователь старосмоленской кухни Наталия Космачева готовит традиционное блюдо "Лапунь"

Шеф-повар, исследователь старосмоленской кухни Натали Космачева готовит традиционное блюдо Лапунь
1 из 2

Шеф-повар, исследователь старосмоленской кухни Наталия Космачева готовит традиционное блюдо "Лапунь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Традиционное блюдо старосмоленской кухни "Лапунь"

Традиционное блюдо старосмоленской кухни Лапунь
2 из 2

Традиционное блюдо старосмоленской кухни "Лапунь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Шеф-повар, исследователь старосмоленской кухни Наталия Космачева готовит традиционное блюдо "Лапунь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Традиционное блюдо старосмоленской кухни "Лапунь"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Жители города рекомендуют еще ресторан "Усадьба" — спокойное место с тихим двором и видом на зеленые холмы, и "Мандаринового гуся". Вечером неплохо заглянуть в клуб "Маяковский", по выходным там живая музыка — блюз и джаз.
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