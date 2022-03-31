https://ria.ru/20220331/smolensk-1778313536.html

Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные

Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные - РИА Новости, 31.03.2022

Западная калитка России: тур в Смоленск на выходные

Смоленск — смесь минувших эпох: здания в стиле русского барокко, крепостная стена петровских времен, деревянные дома начала прошлого века. И сосны вокруг. Само... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:10

2022-03-31T08:10

2022-03-31T17:04

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. Смоленск — смесь минувших эпох: здания в стиле русского барокко, крепостная стена петровских времен, деревянные дома начала прошлого века. И сосны вокруг. Само имя города, по легенде, связано с древним промыслом — смолением лодок. О том, какие секреты хранят старинные башни, почему у главного парка "французское" название и как в центре встретить козу, — в материале РИА Новости.Барокко и коза ЗояСмоленск считают "западной калиткой России": отсюда всего 70 километров до границы с Белоруссией. Центр — особняки XIX века. Один из них — эклектичный дом бывшего градоначальника Александра Энгельгардта на улице Глинки. В его архитектуре и колонны с завитушками, и вазоны на крыше, и арки, и круглые окошки. "Сходить к Эдику" у местных жителей означает "расписаться" — именно здесь Дворец бракосочетаний.В ярко-малиновом строении с белыми колоннами и трехмаршевой парадной лестницей с ажурными чугунными ступенями когда-то размещалось Александровское реальное училище. А сейчас — Смоленская художественная галерея. В основе экспозиции — привезенные из окрестных поместий картины, в том числе и западноевропейская живопись.Новые хозяева домов, некогда принадлежавших местной знати, сдают в аренду квартиры в центре. Их можно найти в системах бронирования по современным названиям районов — например, "Апартаменты на Большой Советской".Сутки обойдутся в среднем в две с половиной тысячи рублей. Как правило, туристы, приезжающие на день-два, останавливаются именно в таких квартирах. Внутри кое-где сохранилась лепнина, потолки — высокие, комнаты — просторные и светлые, а из окон видны "стекающие" с холмов старинные церкви.Свято-Успенский кафедральный собор заложил еще Владимир Мономах. Это выдающийся храм в стиле барокко, один из красивейших в Европе. Впрочем, сходство с Европой обманчиво. Недалеко от собора — крепкие деревянные дома. Доносится стук топора, кудахчут куры, мужички с грохотом кидают дрова, старушки развешивают простыни, а дед в резиновых сапогах выгуливает козу Зою.Череп и ВеселухаДругая русская особенность Смоленска — мощь крепости. Пограничный город принимал на себя удар в случае нападения на Россию. Стены десятиметровой высоты и шестиметровой ширины протяженностью шесть с половиной километров (сейчас сохранилась примерно половина) и 38 круглых остроконечных башен возвели в начале XVII века по проекту архитектора Федора Коня.По одной из местных легенд, в стену вмурован череп лошади Меркурия Смоленского — почитаемого в городе святого. В XIII веке во время татарского нашествия он вдруг услышал голос Богородицы, приказавший ему отправиться в бой. Воин в одиночку разгромил вражеский лагерь и даже убил великана, за что и поплатился головой.Железные сандалии героя хранятся в Свято-Успенском соборе. А череп его коня, говорят, начинал ржать, как только Смоленску грозила опасность.По другому преданию, в сохранившейся до наших дней башне Веселухе заживо замуровали дочь местного помещика — за распутство. Красавица потеряла рассудок — дни и ночи напролет хохотала до самой смерти.Русский духВ Смоленске — исток Днепра: отсюда река растекается по соседним государствам. При слове "набережная" представляется променад с кафе, музыкой, лавочками и причалом. Здесь ничего подобного нет, да и сам Днепр в городской черте мелкий, кое-где просвечивается дно с водорослями.Зато есть крутые берега, покрытые густой зеленью, в которую словно окунаются купола с золочеными крестами. Сюда смоляне приходят подышать свежим воздухом.Русь проявляется и в саду имени Глинки, который раньше назывался "Блонье". Слово кажется французским. Но на самом деле, с точки зрения автора "Словаря смоленских говоров" Анастасии Ивановой, — исконно русское. Изначально под "болонье" понимали заливной луг, а также открытое место перед крепостью.В XIX веке Николай I повелел разбить тут сад. В 1885-м в парке установили памятник уроженцу Смоленской губернии композитору Михаилу Глинке. После окончания Второй мировой среди деревьев появился бронзовый олень, привезенный с дачи Геринга. Рога бронзового трофея блестят: натирают туристы.Сейчас Блонье украшают статуи коров, разрисованных в стиле лоскутных одеял, и клумбы в виде расписных кружек. Рядом трехэтажное кафе "Русский двор". В меню — тыквенный суп с имбирем, форель под шубой, демидовские драники, щучьи котлеты, облепиховый морс, фирменный сбитень с малиной.Жители города рекомендуют еще ресторан "Усадьба" — спокойное место с тихим двором и видом на зеленые холмы, и "Мандаринового гуся". Вечером неплохо заглянуть в клуб "Маяковский", по выходным там живая музыка — блюз и джаз.

https://ria.ru/20220204/vologda-1770433268.html

https://ria.ru/20220209/tomsk-1771616633.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

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