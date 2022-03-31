12:03 31.03.2022 (обновлено: 12:44 31.03.2022)
Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля
Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля 2022 года
Автомобиль службы такси "Ситимобил".
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский сервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля, до этого момента приложение будет функционировать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.
"Cервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт", — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами "будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства".
Ранее, 11 марта, акционеры "Ситимобила" заявили, что приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга "Ситидрайв", согласно ранее опубликованному сообщению, продолжит свою работу.
"Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг, а также иные услуги, в том числе доставку. Был создан в 2007 году, работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и "Сбером".
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