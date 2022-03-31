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Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
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Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля
Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля - РИА Новости, 31.03.2022
Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля
Российский сервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля, до этого момента приложение будет функционировать в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:03
2022-03-31T12:44
экономика
технологии
россия
ситимобил
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский сервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля, до этого момента приложение будет функционировать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании."Cервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт", — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами "будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства".Ранее, 11 марта, акционеры "Ситимобила" заявили, что приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга "Ситидрайв", согласно ранее опубликованному сообщению, продолжит свою работу."Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг, а также иные услуги, в том числе доставку. Был создан в 2007 году, работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и "Сбером".
https://ria.ru/20220329/taksi-1780585785.html
https://ria.ru/20220311/gett-1777712245.html
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экономика, технологии, россия, ситимобил
12:03 31.03.2022 (обновлено: 12:44 31.03.2022)
 
Сервис "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу 15 апреля 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы такси "Ситимобил".
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский сервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля, до этого момента приложение будет функционировать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.
"Cервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт", — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами "будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства".
Движение автотранспорта по улице Большая Дорогомиловская в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 01:51
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ, сообщили СМИ
Ранее, 11 марта, акционеры "Ситимобила" заявили, что приняли решение о прекращении деятельности компании. При этом сервис каршеринга "Ситидрайв", согласно ранее опубликованному сообщению, продолжит свою работу.
"Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг, а также иные услуги, в том числе доставку. Был создан в 2007 году, работает более чем в 80 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году "Ситимобил" стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного VK и "Сбером".
Автомобиль службы такси Gett - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:23
Глобальный офис Gett реорганизует российское подразделение
 
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