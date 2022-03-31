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Парламент Латвии запретил публичную демонстрацию символов Z и V

Парламент Латвии запретил публичную демонстрацию символов Z и V - РИА Новости, 31.03.2022

Парламент Латвии запретил публичную демонстрацию символов Z и V

Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:17

2022-03-31T20:17

2022-03-31T20:17

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам, сообщает пресс-служба сейма."Сейм в четверг, 31 марта, во втором и окончательном чтении поддержал признаваемые срочными поправки в Закон о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий. Они запрещают использование на публичных мероприятиях символов, выполненных в стилистике, идентифицирующейся с военной агрессией и военными преступлениями, за исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославить эти преступления", - говорится в сообщении.Как отметил председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артурс Кайминьш, речь идет о запрете на публичных мероприятиях, в частности, символов Z и V, наносимых на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, и ставших в России неофициальным символом поддержки операции."Закон также предусматривает запрет на популяризацию и прославление во время публичных мероприятий событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения лиц, представляющих эту идеологию, дни, посвященные памяти сражений и победам, а также дни празднования оккупации свободных и независимых территорий или их частей", - говорится в сообщении.Поправки также предусматривают, что организатору мероприятия не будет выдано разрешение на его проведение, если запланированное мероприятие будет проводиться ближе 200 метров от любого памятника в Латвии, прославляющего победу и память Советской армии или ее солдат.Увеличивается также штраф за нарушение этого закона, максимальный размер составит 400 евро для физических лиц и 3200 евро для юридических лиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.

https://ria.ru/20220329/zapret-1780730298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, латвия, россия, украина