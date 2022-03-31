https://ria.ru/20220331/shpigel-1781067711.html
Бизнесмен Шпигель перенес инфаркт на фоне COVID-19, сообщили в ОНК
Бизнесмен Шпигель перенес инфаркт на фоне COVID-19, сообщили в ОНК - РИА Новости, 31.03.2022
Бизнесмен Шпигель перенес инфаркт на фоне COVID-19, сообщили в ОНК
У арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора, случился острый инфаркт миокарда, также выявлен... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:54
2022-03-31T13:54
2022-03-31T14:03
здоровье - общество
общество
иван белозерцев
матросская тишина
пензенская область
борис шпигель
дело ивана белозерцева
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора, случился острый инфаркт миокарда, также выявлен COVID-19, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.Почти неделю назад Дружинина сообщила, что бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии.Она добавила, что сейчас Шпигель находится в гражданской больнице."Это его третий инфаркт. Мы как правозащитники полагаем, что оказать ему круглосуточное реанимационное сопровождение в СИЗО просто невозможно. А его состояние требует постоянного наблюдения инфекциониста и кардиолога", - отметила Дружинина.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
https://ria.ru/20220209/belozertsev-1771794993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, иван белозерцев, матросская тишина, пензенская область, борис шпигель, дело ивана белозерцева
13:54 31.03.2022 (обновлено: 14:03 31.03.2022)
Бизнесмен Шпигель перенес инфаркт на фоне COVID-19, сообщили в ОНК
Член ОНК Дружинина: фигурант дела о коррупции Шпигель заболел COVID-19 и перенес инфаркт
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля, фигуранта уголовного дела о коррупции пензенского экс-губернатора, случился острый инфаркт миокарда, также выявлен COVID-19, сообщила РИА Новости член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Почти неделю назад Дружинина сообщила, что бизнесмена госпитализировали из московского СИЗО в предынфарктном состоянии.
"После госпитализации Шпигеля оказалось, что у него случился острый инфаркт миокарда, кроме того, у него положительный анализ на COVID-19. В его состоянии эти два заболевания могут иметь самые непредсказуемые последствия. Врачи оперативно вмешались и поставили ему шестой стент", - сказала правозащитница.
Она добавила, что сейчас Шпигель находится в гражданской больнице.
"Это его третий инфаркт. Мы как правозащитники полагаем, что оказать ему круглосуточное реанимационное сопровождение в СИЗО просто невозможно. А его состояние требует постоянного наблюдения инфекциониста и кардиолога", - отметила Дружинина.
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца, однако получила отказ.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине
". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ
, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности "в связи с утратой доверия".