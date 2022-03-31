https://ria.ru/20220331/sholts-1781125650.html

Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Германия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется, заявил, отвечая на брифинге в Берлине на вопрос об указе российского президента... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:53

2022-03-31T16:53

2022-03-31T18:14

германия

экономика

олаф шольц

россия

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется, заявил, отвечая на брифинге в Берлине на вопрос об указе российского президента Владимира Путина по поводу оплаты поставок в рублях, канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он добавил, что "сейчас мы более внимательно рассмотрим его (Путина) представления, что это (перевод оплаты в рубли - ред.) может произойти, но в любом случае, для компаний сохраняется, что они хотят платить в евро".Зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени, заявил на брифинге в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц."За Германию можно сказать, что, вероятно... мы сможем в течение этого года отказаться от зависимости от импорта нефти и угля, для газа нам понадобится более долгое время", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном отказе от импорта.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781076095.html

германия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, экономика, олаф шольц, россия