https://ria.ru/20220331/sholts-1781125650.html
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
Германия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется, заявил, отвечая на брифинге в Берлине на вопрос об указе российского президента... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:53
2022-03-31T16:53
2022-03-31T18:14
германия
экономика
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется, заявил, отвечая на брифинге в Берлине на вопрос об указе российского президента Владимира Путина по поводу оплаты поставок в рублях, канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он добавил, что "сейчас мы более внимательно рассмотрим его (Путина) представления, что это (перевод оплаты в рубли - ред.) может произойти, но в любом случае, для компаний сохраняется, что они хотят платить в евро".Зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени, заявил на брифинге в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц."За Германию можно сказать, что, вероятно... мы сможем в течение этого года отказаться от зависимости от импорта нефти и угля, для газа нам понадобится более долгое время", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном отказе от импорта.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781076095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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германия, экономика, олаф шольц, россия
16:53 31.03.2022 (обновлено: 18:14 31.03.2022)
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
Канцлер ФРГ Шольц: Германия может перестать зависеть от российского газа уже в этом году
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так оно и останется, заявил, отвечая на брифинге в Берлине на вопрос об указе российского президента Владимира Путина по поводу оплаты поставок в рублях, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Ответ очень короткий. Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется", - сказал Шольц.
Он добавил, что "сейчас мы более внимательно рассмотрим его (Путина) представления, что это (перевод оплаты в рубли - ред.) может произойти, но в любом случае, для компаний сохраняется, что они хотят платить в евро".
Зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, отказ от газа займет больше времени, заявил на брифинге в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"За Германию
можно сказать, что, вероятно... мы сможем в течение этого года отказаться от зависимости от импорта нефти и угля, для газа нам понадобится более долгое время", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном отказе от импорта.