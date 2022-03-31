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Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто - РИА Новости, 31.03.2022
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Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто
Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто - РИА Новости, 31.03.2022
Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто
После того, как ряд крупных мировых производителей шин приостановили работу в России, стал актуален вопрос, чем заменить их продукцию. На сегодняшний день в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T03:18
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авто
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. После того, как ряд крупных мировых производителей шин приостановили работу в России, стал актуален вопрос, чем заменить их продукцию. На сегодняшний день в Российской Федерации работает немало отечественных и китайских производителей, чья продукция вполне конкурентоспособна в эконом-сегменте, рассказывает агентству "Прайм" декан транспортного факультета Московского политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.Он констатировал, что шины китайских компаний — Arrivo, Windforce — по-прежнему доступны, хотя цены выросли. В России неплохую продукцию делает АО "КАМА".
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авто, россия
03:18 31.03.2022 (обновлено: 12:36 31.03.2022)
 
Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто

Эксперт Бакеро посоветовал использовать вместо зарубежных шины из России и Китая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник автоцентра производит шиномонтаж
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. После того, как ряд крупных мировых производителей шин приостановили работу в России, стал актуален вопрос, чем заменить их продукцию. На сегодняшний день в Российской Федерации работает немало отечественных и китайских производителей, чья продукция вполне конкурентоспособна в эконом-сегменте, рассказывает агентству "Прайм" декан транспортного факультета Московского политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.
Он констатировал, что шины китайских компаний — Arrivo, Windforce — по-прежнему доступны, хотя цены выросли. В России неплохую продукцию делает АО "КАМА".

"Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 километров в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги", — предупреждает специалист. По его мнению, пока заменить топовую продукцию Michelin или Pirelli сложно.

 
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