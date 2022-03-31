https://ria.ru/20220331/shiny-1780984253.html

Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто

Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто - РИА Новости, 31.03.2022

Водителям рассказали, чем заменить зарубежные шины для авто

После того, как ряд крупных мировых производителей шин приостановили работу в России, стал актуален вопрос, чем заменить их продукцию. На сегодняшний день в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T03:18

2022-03-31T03:18

2022-03-31T12:36

авто

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. После того, как ряд крупных мировых производителей шин приостановили работу в России, стал актуален вопрос, чем заменить их продукцию. На сегодняшний день в Российской Федерации работает немало отечественных и китайских производителей, чья продукция вполне конкурентоспособна в эконом-сегменте, рассказывает агентству "Прайм" декан транспортного факультета Московского политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.Он констатировал, что шины китайских компаний — Arrivo, Windforce — по-прежнему доступны, хотя цены выросли. В России неплохую продукцию делает АО "КАМА".

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия