https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России

В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России - РИА Новости, 31.03.2022

В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России

Сербия не должна вводить санкции России из-за поддержки Москвы по вопросу Косово, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:47

2022-03-31T12:47

2022-03-31T12:47

в мире

сербия

санкции в отношении россии

россия

косово

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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Сербия не должна вводить санкции России из-за поддержки Москвы по вопросу Косово, заявил председатель Скупщины (парламента) Ивица Дачич.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, президент Александр Вучич – кандидат на второй срок и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Дачич во главе Социалистической партии Сербии (СПС) ранее занимал посты премьер-министра, главы МИД, МВД. Он поддержал кандидатуру Вучича на пост главы государства, но на выборы в парламент СПС идет отдельно."Необходимо избегать иррационального и эмоционального отношения к нынешней ситуации. Если мы готовы отказаться от Косово, тогда можем ввести санкции против России. Если не готовы - тогда не можем", - заявил спикер парламента агентству Танюг."Как защитим Косово без союзника? Я не заметил, что у нас появился какой-то новый союзник. Санкции Сербии навредят не России, но самой Сербии. РФ пережила санкции Черногории, переживет и сербские", - подчеркнул Дачич.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, санкции в отношении россии, россия, косово