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В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ - РИА Новости, 31.03.2022
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В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:30
2022-03-31T16:28
происшествия
республика крым
россия
украина
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.ФСБ установила, что задержанный мужчина 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками Службы безопасности Украины.Его проверяют на причастность к госизмене и шпионажу. По каждой из этих уголовных статей может грозить до 20 лет заключения.
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республика крым
россия
украина
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Момент задержания в Крыму подозреваемого в работе с СБУ
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина, сотрудничавшего с СБУ. Публикуют оперативное видео.
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происшествия, республика крым, россия, украина, служба безопасности украины
14:30 31.03.2022 (обновлено: 16:28 31.03.2022)
 
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

ФСБ задержала в Крыму россиянина, сотрудничавшего с СБУ

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
ФСБ установила, что задержанный мужчина 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками Службы безопасности Украины.
Его проверяют на причастность к госизмене и шпионажу. По каждой из этих уголовных статей может грозить до 20 лет заключения.
Задержание жителя Хабаровска, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
25 марта, 09:48
Хабаровчанина задержали за попытку продать Украине данные для диверсий
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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