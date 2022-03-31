https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ - РИА Новости, 31.03.2022

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:30

2022-03-31T14:30

2022-03-31T16:28

происшествия

республика крым

россия

украина

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.ФСБ установила, что задержанный мужчина 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками Службы безопасности Украины.Его проверяют на причастность к госизмене и шпионажу. По каждой из этих уголовных статей может грозить до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

республика крым

россия

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент задержания в Крыму подозреваемого в работе с СБУ В ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина, сотрудничавшего с СБУ. Публикуют оперативное видео. 2022-03-31T14:30 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, республика крым, россия, украина, служба безопасности украины