https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:30
2022-03-31T14:30
2022-03-31T16:28
происшествия
республика крым
россия
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781111144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1bee162ce5c107517bce8582018f936.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Крыму задержали гражданина России, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.ФСБ установила, что задержанный мужчина 1971 года рождения проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму и на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками Службы безопасности Украины.Его проверяют на причастность к госизмене и шпионажу. По каждой из этих уголовных статей может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781111144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_611a3c4a3303d08b98f8437c0b39e4d3.jpg
Момент задержания в Крыму подозреваемого в работе с СБУ
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина, сотрудничавшего с СБУ. Публикуют оперативное видео.
2022-03-31T14:30
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, украина, служба безопасности украины
14:30 31.03.2022 (обновлено: 16:28 31.03.2022)
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
ФСБ задержала в Крыму россиянина, сотрудничавшего с СБУ