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Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html
Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ
Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ - РИА Новости, 31.03.2022
Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ
Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:55
2022-03-31T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
киевская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства.Поисковая группа обнаружила подозрительного мужчину при проведении специальных адресных мероприятий.У сотрудника СБУ дома нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/boevik-1780608603.html
украина
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в мире, украина, россия, киевская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:55 31.03.2022 (обновлено: 10:23 31.03.2022)
 
Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардейцы задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
Поисковая группа обнаружила подозрительного мужчину при проведении специальных адресных мероприятий.
"Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области", — добавили в Росгвардии.
У сотрудника СБУ дома нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияКиевская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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