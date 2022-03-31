https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html

Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ - РИА Новости, 31.03.2022

Росгвардейцы задержали на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ

Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:55

2022-03-31T09:55

2022-03-31T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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киевская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства.Поисковая группа обнаружила подозрительного мужчину при проведении специальных адресных мероприятий.У сотрудника СБУ дома нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/boevik-1780608603.html

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россия

киевская область

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Ольга Маркова

в мире, украина, россия, киевская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)