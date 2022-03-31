https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781183756.html
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля - РИА Новости, 31.03.2022
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля
Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:29
2022-03-31T23:29
2022-03-31T23:29
сша
в мире
россия
белоруссия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии", - сказала Бедингфилд на брифинге.Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии. "В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", - добавила она.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, белоруссия, санкции в отношении россии
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля
Минторг США добавит 120 организаций из России и Белоруссии в список экспортного контроля