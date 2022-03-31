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США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля - РИА Новости, 31.03.2022
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США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля - РИА Новости, 31.03.2022
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля
Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:29
2022-03-31T23:29
сша
в мире
россия
белоруссия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии", - сказала Бедингфилд на брифинге.Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии. "В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", - добавила она.
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сша, в мире, россия, белоруссия, санкции в отношении россии
23:29 31.03.2022
 
США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля

Минторг США добавит 120 организаций из России и Белоруссии в список экспортного контроля

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии", - сказала Бедингфилд на брифинге.
Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии. "В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", - добавила она.
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