https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781183756.html

США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля

США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля - РИА Новости, 31.03.2022

США добавят 120 фирм из России и Белоруссии в список экспортного контроля

Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:29

2022-03-31T23:29

2022-03-31T23:29

сша

в мире

россия

белоруссия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии", - сказала Бедингфилд на брифинге.Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии. "В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано", - добавила она.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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россия

белоруссия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, в мире, россия, белоруссия, санкции в отношении россии