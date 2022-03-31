https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781166883.html

Британия внесла три компании в российский санкционный список

Британия внесла три компании в российский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022

Британия внесла три компании в российский санкционный список

МИД Великобритании добавил три зарегистрированные в стране компании в санкционный список по России из-за событий на Украине, следует из опубликованного... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:20

2022-03-31T20:20

2022-03-31T20:46

в мире

лондон

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости. МИД Великобритании добавил три зарегистрированные в стране компании в санкционный список по России из-за событий на Украине, следует из опубликованного документа.Ограничения предусматривают заморозку счетов лондонской компании Foton Pro, занимающейся разработкой электроники для космоса и телекоммуникаций. На ее сайте среди партнеров указан Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений.Эти же меры коснутся зарегистрированной в Лондоне компании Majory LLP, которая занимается разработкой, установкой и обслуживанием фиксированных и мобильных IP-сетей, а также зарегистрированной в Эдинбурге компания Djeco Group LP.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/kurs-1781161829.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

лондон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, лондон, россия, санкции в отношении россии