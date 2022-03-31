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Британия внесла три компании в российский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022
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Британия внесла три компании в российский санкционный список
Британия внесла три компании в российский санкционный список - РИА Новости, 31.03.2022
Британия внесла три компании в российский санкционный список
МИД Великобритании добавил три зарегистрированные в стране компании в санкционный список по России из-за событий на Украине, следует из опубликованного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:20
2022-03-31T20:46
в мире
лондон
россия
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости. МИД Великобритании добавил три зарегистрированные в стране компании в санкционный список по России из-за событий на Украине, следует из опубликованного документа.Ограничения предусматривают заморозку счетов лондонской компании Foton Pro, занимающейся разработкой электроники для космоса и телекоммуникаций. На ее сайте среди партнеров указан Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений.Эти же меры коснутся зарегистрированной в Лондоне компании Majory LLP, которая занимается разработкой, установкой и обслуживанием фиксированных и мобильных IP-сетей, а также зарегистрированной в Эдинбурге компания Djeco Group LP.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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в мире, лондон, россия, санкции в отношении россии
20:20 31.03.2022 (обновлено: 20:46 31.03.2022)
 
Британия внесла три компании в российский санкционный список

Британия внесла в санкционный список компании Foton Pro, Majory LLP и Djeco Group LP

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / samot
Лондон
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ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости. МИД Великобритании добавил три зарегистрированные в стране компании в санкционный список по России из-за событий на Украине, следует из опубликованного документа.
Ограничения предусматривают заморозку счетов лондонской компании Foton Pro, занимающейся разработкой электроники для космоса и телекоммуникаций. На ее сайте среди партнеров указан Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений.
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Эти же меры коснутся зарегистрированной в Лондоне компании Majory LLP, которая занимается разработкой, установкой и обслуживанием фиксированных и мобильных IP-сетей, а также зарегистрированной в Эдинбурге компания Djeco Group LP.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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